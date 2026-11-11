Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes – Idartes advirtió a la ciudadanía de Bogotá sobre casos en los que personas inescrupulosas estarían suplantando la identidad institucional con el objetivo de difundir ofertas laborales falsas que no corresponden a procesos oficiales de vinculación laboral de la entidad. De acuerdo con Idartes, es importante que quienes buscan oportunidades laborales estén alertas y realicen sus trámites solo mediante canales formales reconocidos por la entidad y el distrito.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información proporcionada por Idartes, todos los procesos de provisión de empleos de carrera administrativa, cuando hay vacancia definitiva, se desarrollan exclusivamente a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), en cumplimiento de la normativa vigente y bajo principios de mérito. Las convocatorias externas destinadas a cargos temporales siempre han sido publicadas únicamente en la página web institucional: www.idartes.gov.co, aclara la entidad.

Idartes también precisa que no lleva a cabo procesos de selección ni maneja vinculaciones laborales mediante números telefónicos, plataformas, contactos o intermediarios asociados a las ofertas fraudulentas reportadas. De manera enfática, el instituto asegura que nunca solicita pagos, consignaciones o transferencias de dinero en ninguna etapa de selección ni para la vinculación laboral oficial.

Respecto a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, Idartes señala que utiliza los medios dispuestos por el Distrito de Bogotá, como el Banco de Proveedores Distrital, administrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). Esto garantiza que los procedimientos sean transparentes y estén debidamente registrados.

Entre las recomendaciones, la entidad pide verificar la autenticidad de cualquier oferta laboral o contractual consultando únicamente canales institucionales oficiales. Idartes sugiere no efectuar pagos por cursos, certificaciones, trámites o exámenes ligados a presuntos procesos de selección, y exhorta a no compartir información personal o documentación sensible sin comprobar previamente la legitimidad del medio.

Si una persona reconoce o sospecha de casos similares, la instrucción es reportarlos de inmediato a las autoridades competentes y a través de los canales oficiales de Idartes, los cuales incluyen su sitio web, el correo electrónico contactenos@idartes.gov.co, y el chat institucional disponible en el portal web. Idartes agradece la colaboración de la comunidad en la identificación oportuna de estos casos, pues ello refuerza la protección institucional y previene fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar una convocatoria laboral oficial del Instituto Distrital de las Artes (Idartes)?

Para reconocer una convocatoria laboral legítima de Idartes, es fundamental consultar siempre la página oficial www.idartes.gov.co o la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en procesos de carrera administrativa. Idartes nunca solicita pagos ni utiliza intermediarios externos o plataformas no oficiales, por lo que cualquier oferta que incumpla estas condiciones debe ser considerada sospechosa.

¿Qué es el Banco de Proveedores Distrital y cómo se usa en procesos de contratación?

El Banco de Proveedores Distrital es una herramienta administrada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) que permite identificar y registrar potenciales proveedores para celebrar contratos de prestación de servicios con entidades del distrito, como Idartes. Su uso garantiza transparencia y formalidad en la contratación profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z