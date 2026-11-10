Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) ha anunciado una nueva oportunidad para la población migrante en Bogotá que busca integrarse en el mercado laboral de la ciudad. De acuerdo con información publicada por la propia entidad, este jueves 12 de noviembre de 2026 se organizará una feria de empleo en la Plaza de Mercado Las Cruces, situada en la calle 1F # 4-60, desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. En este evento se presentarán más de 500 vacantes disponibles en diversos sectores de la economía local.

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La convocatoria está destinada específicamente para personas migrantes que cuenten con su situación migratoria regularizada y tengan interés en encontrar un empleo formal en Bogotá. Los campos en los que se ofrecen vacantes incluyen transporte, comercio, servicio al cliente, tiendas, seguridad y salud en el trabajo, entre otros sectores que forman parte esencial de la dinámica productiva de la ciudad, según detalló la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en sus canales oficiales.

Este tipo de jornadas responde a la necesidad de abrir espacios laborales para quienes han llegado a Bogotá en busca de nuevas oportunidades y enfrentan retos para ingresar al mercado laboral formal. Además, la SDDE invita a los interesados a consultar más detalles de la convocatoria a través de un video publicado en sus redes sociales, donde se pueden ver experiencias y orientación sobre cómo participar en la feria.

Por otra parte, la entidad incentiva a los ciudadanos y migrantes a mantenerse informados sobre futuras convocatorias, consejos para participar efectivamente en procesos de selección laboral, así como cursos gratuitos y certificaciones que faciliten la empleabilidad. Para estos fines, recomienda utilizar el canal exclusivo "WhatsApp Empleo en Bogotá", espacio donde regularmente se comparten ofertas laborales y se anuncian próximas ferias de empleo, según indica la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en sus publicaciones.

Este evento destaca como una muestra de los esfuerzos institucionales por generar inclusión laboral y facilitar el acceso de la población migrante a empleos dignos, cumpliendo requisitos legales establecidos y contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad.

¿Qué tipos de trabajos ofrece la feria de empleo para migrantes en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la feria brinda vacantes en áreas como transporte, comercio, servicio al cliente, tiendas, seguridad y salud en el trabajo. Estas oportunidades cubren sectores clave en la economía de Bogotá, permitiendo a los migrantes postularse a diferentes perfiles de acuerdo con su formación y experiencia.

¿Dónde y cuándo se realizará la próxima feria de empleo en Bogotá para población migrante?

De acuerdo con la información divulgada por la SDDE, la feria tendrá lugar el jueves 12 de noviembre de 2026 en la Plaza de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle 1F # 4-60, entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Este evento está dirigido a migrantes con situación migratoria regularizada que deseen vincularse laboralmente en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la regularización de migrantes en España?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Gobierno español anunció una regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que podría beneficiar a alrededor de 500.000 personas. Se trata de un proceso excepcional mediante el cual personas extranjeras que hoy se encuentran en ese país sin permiso de residencia podrán obtener papeles de forma legal si cumplen una serie de requisitos básicos. Entre los requisitos que deberán cumplir son: Estén en España antes del 31 de diciembre de 2025 Puedan demostrar que llevan al menos cinco meses de residencia en el país No tengan antecedentes penales relevantes Este tiempo de permanencia podrá acreditarse con documentos como: Certificados de empadronamiento Informes médicos o citas sanitarias Contratos de alquiler Facturas de servicios como luz o agua