Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En Bogotá, la importancia del pago de impuestos y su impacto en el bienestar colectivo se ha hecho más visible a través de una iniciativa educativa que busca promover valores de ciudadanía y gratitud. En el Colegio Técnico Distrital Tomás Rueda Vargas, situado en la localidad de San Cristóbal, los estudiantes de grado 11 fueron invitados a participar en el concurso denominado Cartas con gratitud, una actividad organizada con motivo de la celebración de los 100 años de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Según la información proporcionada en bogota.gov.co, este evento hace parte de los esfuerzos para que los jóvenes reconozcan el papel fundamental que tiene el cumplimiento tributario en la construcción y sostenimiento de la educación pública y otros servicios esenciales para la ciudadanía.

Sigue a PULZO en Discover

Esta jornada fue impulsada con el apoyo de la Secretaría de Educación, la Red Distrital de Contralores Estudiantiles y la universidad Esumer. A través de un enfoque pedagógico y participativo, los estudiantes tuvieron la oportunidad de comprender el proceso mediante el cual el recaudo de impuestos se traduce en bienes y servicios públicos, haciendo especial énfasis en que el acceso a una educación de calidad depende, en gran parte, del aporte de quienes pagan sus tributos en la ciudad.

El rector del colegio, Helmán Yesid Nieto Duarte, destacó que ejercicios como este refuerzan el sentido de responsabilidad social y gratitud, valores que no se aprenden únicamente en los libros sino mediante experiencias directas: “Cada aula, cada docente y cada oportunidad que hoy tienen nuestros jóvenes existen porque miles de ciudadanos cumplen con sus impuestos”. Por su parte, la percepción de los estudiantes también cambió. Marlon David Salazar Ramírez reconoció que antes veía los impuestos como algo ajeno, pero ahora valora su impacto en su vida y futuro. Natalia González Gómez, contralora estudiantil, expresó la importancia de saber que detrás de cada oportunidad educativa hay un ciudadano, cuya contribución merece ser reconocida y aprovechada.

En el marco del concurso, los jóvenes debían escribir una carta manuscrita de una cuartilla, dirigida a los contribuyentes de Bogotá, agradeciéndoles por su aporte al fortalecimiento del sistema educativo público. Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, subrayó que escuchar a los estudiantes reconocer el vínculo directo entre impuestos y oportunidades educativas es una gran responsabilidad para la administración. Los autores de las cartas más destacadas serán distinguidos como embajadores hacendarios escolares, impulsando aún más el liderazgo y reconocimiento de la cultura tributaria en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el pago de impuestos al desarrollo de la educación pública en Bogotá?

El pago de impuestos en Bogotá es crucial para financiar servicios públicos esenciales, siendo la educación uno de los principales beneficiados. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda de Bogotá, el cumplimiento de las obligaciones tributarias permite invertir en infraestructura escolar, salarios docentes y programas educativos, asegurando así una educación de calidad para las nuevas generaciones.

¿Qué es la Red Distrital de Contralores Estudiantiles y cuál fue su papel en el concurso?

La Red Distrital de Contralores Estudiantiles es una iniciativa que promueve el liderazgo estudiantil y la cultura del control social dentro de los colegios públicos de Bogotá. En el concurso Cartas con gratitud, apoyó el componente pedagógico, motivando a los estudiantes a reflexionar sobre su papel como ciudadanos responsables y su relación con el manejo transparente de los recursos públicos en su entorno educativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z