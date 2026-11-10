La muerte de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona verde de Chapinero, en el oriente de Bogotá, sigue rodeada de interrogantes. Las condiciones en las que fue hallado abrieron nuevas líneas de investigación, pues el hombre tenía dos impactos de bala en la cabeza y estaba amarrado. Además, en el lugar no apareció la camioneta en la que se movilizaba, por lo que las autoridades buscan establecer si el crimen estuvo relacionado con un posible robo o si detrás hubo otros motivos.

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El hallazgo ocurrió durante la madrugada del viernes 6 de noviembre, en inmediaciones de la calle 42 n.º 3 Este-45, sobre la vía al cable, en el barrio Paraíso. Según la información conocida por El Tiempo, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al sector y encontraron el cuerpo sin vida hacia las 5:54 de la mañana. La investigación quedó a cargo de la Sijín, que adelanta las labores para reconstruir los últimos movimientos del hombre y determinar quiénes estuvieron detrás del homicidio.

En medio de las indagaciones, un familiar de Ramsés habló con Citytv sobre la personalidad del joven y los conflictos que existían entre algunos integrantes de su familia por asuntos relacionados con una herencia. El allegado explicó que no había tenido demasiada cercanía con él debido a esas diferencias, pero lo recordó como una persona trabajadora, vinculada al sector ganadero y aficionada a los animales. “El muchacho, yo lo poco o mucho que logré convivir con él por el tema de los conflictos familiares, era echado para adelante”, comentó.

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Precisamente, las disputas por el “patrimonio gigante” familiar fueron uno de los temas sobre los que le preguntaron durante la entrevista. El hombre reconoció que esos desacuerdos llevaban varios años, pero rechazó que fueran una explicación suficiente para señalar a algún pariente como responsable del asesinato. “Por más que haya problemas en la familia, ningún familiar mandaría hacer algo tan grave”, manifestó. También aseguró que, desde su conocimiento, no existían antecedentes de violencia entre los integrantes de la familia.

El familiar también se refirió a otra de las hipótesis que ha circulado alrededor del homicidio: un posible problema con un antiguo empleado de Ramsés. Según explicó, había escuchado versiones sobre un desacuerdo relacionado con una liquidación laboral, aunque expresó dudas frente a esa posibilidad. “La verdad no sé qué tan verídico sea afirmar que un empleado, por una liquidación, mate“, señaló durante la conversación con el noticiero.

Otro aspecto que llamó la atención del allegado fue la forma en que ocurrió el crimen. Al referirse a las circunstancias en las que encontraron el cuerpo, calificó lo sucedido como “totalmente desalmado” y manifestó que, desde su perspectiva, descartaría que se tratara de un paseo millonario. La presencia de impactos de bala y las condiciones en las que fue abandonada la víctima son elementos que deberán ser examinados por los investigadores para establecer qué ocurrió.

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