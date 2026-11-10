Por: Portal Bogotá

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El fútbol ha sido un eje central para la capital, y la reciente actuación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lo confirma al iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario del estadio Nemesio Camacho El Campín. Según información proporcionada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este avance se produjo el lunes 9 de noviembre de 2026, cuando se llevó a cabo una audiencia clave dentro del proceso. En ella, se escucharon los descargos tanto de la empresa Sencia como de las aseguradoras involucradas: Berkley International Seguros Colombia S.A. y Seguros del Estado S.A. Todos tuvieron oportunidad de exponer los argumentos de defensa y presentar solicitudes de pruebas, ejercicio que constituye un derecho fundamental en este tipo de procedimientos, de acuerdo con la normativa vigente.

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Durante la jornada, la autoridad evaluó cada una de las solicitudes de pruebas bajo criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), órgano citado en el proceso, admitió algunas pruebas mientras negó otras, siempre en concordancia con los requisitos legales. Así, se cumplieron dos fases esenciales del proceso administrativo en una sola sesión, garantizando el respeto del debido proceso y la transparencia de la actuación.

El proceso continuará con la práctica de las pruebas admitidas, instancia decisiva para establecer si Sencia S.A.S. incurrió en los presuntos incumplimientos de sus obligaciones contractuales. La fecha y hora para retomar la audiencia serán comunicadas oportunamente por el Instituto, de manera que todos los intervinientes puedan acudir y mantenerse informados. Además, la audiencia conservará su carácter público gracias al acceso virtual, lo que asegura vigilancia y transparencia para toda la ciudadanía.

La protección del estadio El Campín y la garantía de condiciones óptimas para la práctica del fútbol siguen siendo prioritarias para el IDRD. Este instituto realiza un estricto seguimiento técnico y contractual mediante la interventoría y los requerimientos permanentes a Sencia S.A.S., con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario. Además, se busca proteger la infraestructura, salvaguardar la seguridad de los jugadores y responder a los intereses tanto de los clubes y aficionados como de la ciudad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el IDIGER abrió un procedimiento sancionatorio contra Sencia S.A.S. en El Campín?

De acuerdo con la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) inició el procedimiento sancionatorio contra Sencia S.A.S., concesionario de El Campín, por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con la gestión y conservación del estadio.

¿Cómo se está garantizando el debido proceso en el caso de Sencia S.A.S. y El Campín?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, durante el procedimiento se escucharon los descargos de todas las partes involucradas y se aseguró el ejercicio del derecho de defensa. La autoridad evaluó las pruebas bajo parámetros legales y notificará oportunamente la continuidad del proceso, el cual es público y puede ser monitoreado mediante acceso virtual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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