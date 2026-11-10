Por: Caracol TV

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El L1FE Fighters Grand Prix promete ser un evento crucial para los seguidores de las artes marciales mixtas en Bogotá, pues reunirá a 32 competidores en un formato de eliminación directa. Este torneo, impulsado por LFC Colombia y respaldado por la Asociación Colombiana de Artes Marciales Mixtas (OCAMM), busca ofrecer un espectáculo al mejor estilo de Las Vegas, hasta ahora poco habitual en la ciudad. Según Jaime Barón, presidente tanto de la OCAMM como de la Confederación Panamericana de MMA, el evento estará supervisado bajo los estándares del reglamento unificado de las artes marciales mixtas, asegurando transparencia y profesionalismo en los combates.

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El primer encuentro del Grand Prix está programado para el jueves 12 de noviembre, iniciando a las 7:00 p. m. en la calle 84A #13-17. La velada contará no solo con los combates, sino también con un DJ en vivo y una variada oferta gastronómica, invitando a los asistentes a vivir una experiencia completa. Los premios económicos destinados a los ganadores alcanzan la suma de 50 millones de pesos, aportando un incentivo considerable para los atletas que compiten en las cuatro categorías establecidas. Cada división tendrá ocho competidores, quienes se enfrentarán en rondas eliminatorias hasta definir un campeón por categoría.

De acuerdo con Barón, el certamen contempla siete jornadas, distribuidas desde el 28 de enero hasta el 22 de marzo, con programación cada 15 días. Este esquema permite mantener la expectativa a lo largo de varias semanas y da tiempo a los participantes para prepararse para sus siguientes combates. Cabe señalar que la entrada al evento está restringida exclusivamente a mayores de 18 años, en consideración a la naturaleza competitiva y el nivel de contacto involucrado en las artes marciales mixtas.

La OCAMM, entidad sin ánimo de lucro reconocida por el Ministerio del Deporte desde 2016 y renovada mediante resolución oficial en 2026, se encarga de garantizar que cada combate cumpla los lineamientos internacionales al estar afiliada a la Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA). La organización agrupa a 27 clubes distribuidos en nueve departamentos del país e impulsa el desarrollo de esta disciplina desde diversas regiones, incluyendo ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Además, la OCAMM adelanta trámites para transformarse en federación, lo que consolidaría aún más su papel en Colombia. Según la fuente, de cara al futuro, se proyecta la organización de campeonatos regionales a partir de 2027.

¿Cómo se estructurará el L1FE Fighters Grand Prix de artes marciales mixtas en Bogotá?

El torneo se organizará en un formato de eliminación directa, con cuatro categorías y ocho competidores en cada una. La estructura contempla rondas desde octavos de final hasta la gran final de cada división, desarrollándose a lo largo de siete jornadas programadas entre el 28 de enero y el 22 de marzo, cada 15 días, brindando un espectáculo recurrente para los aficionados.

¿Cuál es el papel de la OCAMM en la regulación de torneos de artes marciales mixtas en Colombia?

La Asociación Colombiana de Artes Marciales Mixtas, con reconocimiento oficial del Ministerio del Deporte y afiliación a GAMMA, es la responsable de regular y vigilar todos los combates del Grand Prix siguiendo el reglamento unificado. Su función es garantizar la legalidad y seguridad de los eventos, además de contribuir a la profesionalización del deporte en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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