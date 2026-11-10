Por: Caracol TV

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La Secretaría de Educación de Bogotá definió de manera oficial el calendario académico para 2027 de los colegios públicos de la ciudad, según la Resolución 1230 del 27 de octubre de 2026. Esta normativa, presentada por Noticias Caracol, determina el inicio y fin de las clases, la división de los periodos lectivos, así como los recesos y vacaciones de estudiantes y profesores, garantizando transparencia y anticipación en la organización escolar del próximo año.

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De acuerdo con la información, el calendario prevé 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos semestres de 20 semanas cada uno. El inicio de clases está programado para el 25 de enero de 2027 y se extiende hasta el 28 de noviembre del mismo año. El primer semestre irá del 25 de enero al 20 de junio y el segundo del 5 de julio al 28 de noviembre. Esta estructura no solo facilita el control del avance escolar, sino que también ayuda a las familias a planificar sus actividades con antelación.

Las vacaciones y los recesos escolares comprenden en total 12 semanas durante el año, distribuidas en cinco periodos. Según la Resolución 1230, el primer receso abarcará del 11 al 24 de enero, seguido de una semana durante la Semana Santa (22 al 28 de marzo), dos semanas en vacaciones de mitad de año (del 21 de junio al 4 de julio), una semana de receso en octubre (del 11 al 17), y finalmente, seis semanas de receso de fin de año a partir del 29 de noviembre hasta el 10 de enero de 2028. De esta manera, el calendario está diseñado para ofrecer espacios de descanso en momentos estratégicos, disminuyendo la fatiga escolar.

Respecto a los docentes y directivos, la Secretaría estipuló siete semanas de vacaciones para 2027. El primer periodo vacacional será del 21 de junio al 4 de julio (dos semanas), mientras que el segundo, de mayor extensión, será del 6 de diciembre al 10 de enero de 2028 (cinco semanas). Además, el calendario contempla cinco semanas destinadas al desarrollo institucional, en las que los profesores se enfocan en actividades de planeación, organización escolar y evaluación académica, labores clave para la calidad educativa. Estas jornadas se realizarán en enero, marzo, octubre y finales de noviembre.

Esta programación tiene el objetivo de asegurar que tanto estudiantes como profesores dispongan de pausas adecuadas y de tiempos suficientes para el cumplimiento de los procesos pedagógicos y administrativos exigidos por la normativa nacional.

¿Cuándo inician y terminan las clases en los colegios públicos de Bogotá para 2027?

De acuerdo con la Resolución 1230, emitida por la Secretaría de Educación de Bogotá, el año escolar en los colegios oficiales comienza el 25 de enero de 2027 y finaliza el 28 de noviembre del mismo año. Estos periodos se dividen en dos semestres, lo cual permite organizar el trabajo académico y las actividades familiares en torno a un calendario claro y predecible.

¿En qué consisten las semanas de desarrollo institucional para docentes y qué actividades se realizan durante estas jornadas?

Las semanas de desarrollo institucional son espacios dedicados a labores internas de los equipos docentes y directivos. Durante estos periodos no hay clases con estudiantes, ya que se enfocan en la organización, planeación de estrategias pedagógicas, evaluación institucional y revisión de los resultados educativos del año anterior, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Educación de Bogotá y reportado por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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