Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se desarrolla actualmente un proceso participativo dirigido a fortalecer las libertades fundamentales de religión, culto y conciencia, en el marco de la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para Bogotá 2018-2028. Esta iniciativa, según la información publicada por "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", fomenta el diálogo abierto entre la ciudadanía y las autoridades, buscando consolidar el respeto y la inclusión en torno a la diversidad de creencias presentes en la capital.

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El proceso evaluativo de esta política pública incluye la realización de jornadas enfocadas en el intercambio de experiencias y análisis de los avances y desafíos actuales. Es así como se han agendado dos encuentros importantes. El primero tendrá lugar el martes 10 de noviembre en el Centro de Posgrados de la Universidad Externado de Colombia, dirigido a habitantes de Santa Fe, La Candelaria, Los Mártires y Antonio Nariño. El segundo será el miércoles 11 de noviembre en la Alcaldía Local de Tunjuelito, con la participación de comunidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Ambos espacios comenzarán a las 10 de la mañana y buscan que los asistentes se conviertan en actores clave de la gestión distrital sobre la libertad religiosa y de conciencia.

Estas actividades forman parte de un esquema más amplio de evaluación cualitativa en el que también se desarrollarán seis talleres de investigación de acción participativa y dos entrevistas, sumando un total de 16 acciones de recolección de información previstas en la metodología. A través de los grupos focales ya realizados y los próximos por realizar, la ciudad completa la mitad de los encuentros proyectados, acentuando el carácter incluyente y democrático del proceso.

El trabajo es liderado por la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia, en colaboración con un proyecto Capstone de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este respaldo académico contribuye a fortalecer la calidad y profundidad del ejercicio, asegurando un análisis riguroso de las políticas implementadas. La colaboración de los diferentes sectores sociales es considerada esencial para validar los logros y definir las próximas estrategias que permitan garantizar el pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de conciencia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué busca la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia en Bogotá?

El principal objetivo de la política pública es promover el respeto y la inclusión respecto a la libertad de religión, culto y conciencia en Bogotá, mediante actividades participativas que permitan a los ciudadanos dialogar sobre los avances y retos actuales, con el fin de fortalecer la convivencia y validar las acciones implementadas en la ciudad, de acuerdo con "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa".

¿Cómo se estructura el proceso de evaluación de la política pública sobre libertad religiosa en Bogotá?

El proceso de evaluación incluye la realización de grupos focales en diferentes localidades, talleres de investigación de acción participativa y entrevistas, lo que suma 16 actividades de recolección de información. Esta estructura participativa y cualitativa busca recoger diversas voces ciudadanas y analizar los resultados e impactos de las medidas distritales, en coordinación con la Universidad Externado de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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