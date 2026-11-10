Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció una nueva jornada de adopción en la ciudad, enfocada en perros y gatos que han sido rescatados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). El evento está programado para el viernes 13 de noviembre de 2026, entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Politécnico Grancolombiano. Según información difundida en el portal oficial de la Alcaldía, esta iniciativa hace parte de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y busca dar una segunda oportunidad a animales domésticos que han sufrido situaciones de maltrato o que han ingresado mediante el programa de urgencias veterinarias del IDPYBA.

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Durante la jornada, ciudadanos interesados tendrán la oportunidad de conocer a fondo las historias de los animales disponibles para adopción. Estos relatos permiten dimensionar no solo el impacto del maltrato animal en la ciudad, sino también el esfuerzo institucional que implica su recuperación y reinserción en nuevos hogares. Es importante señalar, acorde con la información oficial, que la adopción no es un acto de momento sino una responsabilidad de por vida. Por ello, desde la organización se insiste en la necesidad de que toda la familia esté convencida y comprometida con la decisión.

De acuerdo con el IDPYBA, existen varios requisitos para poder adoptar. La persona adoptante debe ser mayor de edad y presentar copia de su cédula, un recibo de servicio público y, además, mostrar fotos o videos del espacio donde residirá el animal. Se resalta también la importancia de disponer de tiempo suficiente para conocer y acompañar la adaptación del nuevo miembro, asistir a una entrevista con el equipo de adopciones, completar documentación y recibir recomendaciones sobre el comportamiento animal.

En cuanto a requisitos específicos, quienes deseen adoptar un gato deberán llevar un guacal o morral especial, dado que no se aceptan cajas, bolsas u otros elementos improvisados. Si la adopción es de un perro, será necesario llevar correa, pechera y, en el caso de animales de manejo especial, un bozal, además de tener experiencia previa en su cuidado.

La información detallada de esta jornada y las novedades pueden consultarse en las publicaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal a través de su cuenta oficial en la red social Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar perros y gatos con el IDPYBA en Bogotá?

Para adoptar un animal con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, usted debe ser mayor de edad, presentar fotocopia de su cédula y un recibo de servicio público, y mostrar imágenes del lugar donde vivirá el animal. Además, necesita tiempo disponible para entrevistas y trámites, y, según el caso, llevar el equipo adecuado como guacal para gatos o correa y pechera para perros, sumado a otros elementos si el animal requiere manejo especial.

¿Qué es el IDPYBA y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, conocido por su sigla IDPYBA, es una entidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá encargada de rescatar, proteger y buscar el bienestar de los animales en la capital, a través de programas de rescate, atención veterinaria y promoción de adopciones responsables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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