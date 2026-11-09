Por: Portal Bogotá

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Niñas, niños y jóvenes del colegio INEM Santiago Pérez, ubicado en la localidad de Tunjuelito, fueron protagonistas de un emotivo homenaje dirigido a ocho binomios caninos de búsqueda y rescate pertenecientes al Ejército Nacional y al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Según información oficial destacada por la Secretaría de Educación del Distrito (SED), este reconocimiento se realizó en honor a su destacada participación en las labores de salvamento posteriores al terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.

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El evento se integró dentro de las estrategias educativas impulsadas por la SED, las cuales priorizan la educación ambiental y la formación integral en las instituciones educativas. En ese proceso, el énfasis recae en el conocimiento y trato hacia los animales como seres sintientes, es decir, con capacidades de sentir y experimentar emociones. La responsabilidad, empatía, la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de competencias comunicativas son pilares fundamentales de estos proyectos, de acuerdo con lo informado en la jornada.

El colegio INEM Santiago Pérez fue seleccionado como sede de este homenaje debido a la reconocida experiencia y trayectoria de su Club de Niños Animalistas de Colombia. Esta iniciativa de bienestar y protección animal, activa desde hace años, viene dejando huella significativa en la comunidad educativa interna, consolidándose como modelo de referencia en la ciudad.

La ceremonia incluyó la entrega de cartas escritas por los estudiantes, dedicadas tanto a los perros como a sus guías, en las que manifestaron su agradecimiento por la valentía y dedicación reflejada durante las operaciones de rescate. Además de expresar admiración, el estudiantado compartió momentos con estos equipos, aprendiendo sobre el vínculo humano-animal y reconociendo la importancia de su labor. Como lo expresó Ana María Suárez, estudiante de la institución: "Estoy para agradecer a todos los animales porque ellos son la chispa que enciende el fuego de nosotros. Aprendí que debemos respetarlos y que ellos no necesitan capas para ser héroes".

Durante la jornada también se destacó la historia de Urko, perro de ocho años con siete años de servicio en el Ejército al lado de su guía, el soldado profesional Víctor Barragán Valderrama. Tras la última misión en el terremoto, Urko fue jubilado y posteriormente adoptado por su guía, fortaleciendo el lazo generado durante años de trabajo conjunto. En palabras del propio Barragán: “Ya es familia”.

En el marco de la sexta edición de 'De mi corazón a tus patas', los estudiantes no solo acompañaron a los perros a su zona de descanso e hidratación, sino que también realizaron entrevistas a los guías. Complementariamente, se entregaron juguetes fabricados con material reciclado a perros y gatos en proceso de rehabilitación en la Unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), según la información institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Colegio INEM Santiago Pérez fue elegido para el homenaje a los binomios caninos?

El colegio INEM Santiago Pérez fue seleccionado como sede para este reconocimiento debido a la destacada labor y continuidad de su Club de Niños Animalistas de Colombia, una estrategia de protección y bienestar animal que ha impactado de manera positiva en la comunidad educativa, según lo informado por la Secretaría de Educación del Distrito.

¿Cuál es la importancia de reconocer a los binomios caninos en labores de rescate?

Reconocer a los binomios caninos en labores de rescate resalta tanto la valentía como la sensibilidad de estos equipos, formados por el perro y su guía. Dicha labor contribuye a fomentar valores como el respeto, la empatía y la responsabilidad hacia los animales, a la vez que evidencia el vínculo humano-animal esencial en situaciones de emergencia, según lo experimentado y relatado durante el homenaje realizado en Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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