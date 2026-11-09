Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, reaccionó de manera inmediata ante el ataque con explosivos ocurrido en el peaje de Villa Rica, un punto estratégico localizado sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. De acuerdo con los informes entregados por la Presidencia y la Tercera División del Ejército Nacional, criminales emplearon drones para lanzar explosivos tanto contra la infraestructura vial como contra la unidad militar encargada de su seguridad, hecho que encendió las alarmas por la seguridad de uno de los principales corredores de movilidad del suroccidente colombiano.

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La noche del mismo domingo 8 de noviembre, De la Espriella usó su cuenta oficial de X para expresar su rechazo al atentado, insistiendo en que “en la era del Tigre, el Estado no se arrodilla ante los criminales”. Según el mandatario, detrás de estos ataques existe la clara intención de infundir temor en la población civil y obstaculizar el libre tránsito entre Cali y Popayán, dos ciudades fundamentales para la conectividad de la región.

En consecuencia, el presidente ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública y entregó directrices precisas a los altos mandos militares y policiales: proteger a los habitantes, reforzar la seguridad de toda la zona y perseguir a los responsables del atentado. De la Espriella, en tono enfático, advirtió a las organizaciones narcoterroristas que “tienen los días contados” y que el gobierno no tolerará acciones encaminadas a consolidar el control de territorios por parte de criminales. Se comprometió además a responder a las acciones de grupos armados ilegales con todo el respaldo operativo de la Fuerza Pública.

De acuerdo con reportes de la Tercera División del Ejército, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, pertenecientes a la Brigada 29, reaccionaron ante el ataque. Aunque una persona civil resultó herida de forma leve, no hubo afectaciones entre los uniformados. Preliminarmente, las autoridades apuntan a la estructura Jaime Martínez, liderada por alias Iván Mordisco, como posibles autores del atentado, aunque las investigaciones continúan para confirmar esta hipótesis. Es importante resaltar que este hecho se produjo apenas un día después de otro ataque similar contra el peaje de Mondomo, también en el Cauca, donde la violencia contra la infraestructura vial genera gran preocupación. El Ejército afirma que mantiene el despliegue de tropas para proteger a la población y asegurar la normalidad en el corredor vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes serían los responsables del ataque al peaje de Villa Rica en Cauca?

Según información entregada por la Tercera División del Ejército Nacional, las primeras investigaciones apuntan a la estructura Jaime Martínez, vinculada a alias Iván Mordisco, como los presuntos responsables del ataque con explosivos al peaje de Villa Rica. Sin embargo, se recalca que esta es una hipótesis preliminar y que las autoridades continúan las investigaciones para determinar con certeza la autoría de estos hechos violentos.

¿Cómo reforzó el gobierno la seguridad en la vía Panamericana tras los atentados?

Después de los recientes ataques, incluido el atentado en el peaje de Villa Rica, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. Dio instrucciones directas a los mandos militares y policiales de proteger a la población, asegurar la infraestructura vial y avanzar en la localización de los responsables, con el objetivo de garantizar la seguridad en uno de los corredores más relevantes del suroccidente colombiano.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.