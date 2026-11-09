Por: El Espectador

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Un incremento importante en las lluvias durante octubre no logró estabilizar la situación hídrica de Cundinamarca. De acuerdo con información de El Espectador, aunque ese mes registró un aumento del 93 % en las precipitaciones comparado con septiembre, la tendencia no se mantuvo. Tras una breve segunda semana con lluvias importantes, la cantidad de agua caída disminuyó drásticamente y, en las últimas dos semanas, las lluvias cayeron hasta un 50 % por debajo del promedio histórico de los últimos diez años. Este fenómeno impidió que la región recuperara de forma suficiente sus fuentes hídricas, lo que genera preocupación justo antes de la llegada de la tradicional temporada seca de fin de año.

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La preocupación aumenta por los pronósticos que prevén una reducción de lluvias de hasta el 80 % en diciembre en algunas zonas, con temperaturas más altas y el agravamiento del fenómeno de El Niño. Según la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), esto significa una alerta constante en varios municipios, donde el riesgo de desabastecimiento de agua crece rápidamente. En su más reciente reporte, el Centro de Monitoreo Hidrológico y del Clima de la CAR indicó que cinco municipios se encuentran en alerta roja por el estrés hídrico: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Otros municipios, como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez, están en alerta naranja, mientras que La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá y San Miguel de Sema presentan alerta amarilla.

Particularmente, Viotá, Pulí y Puerto Salgar ya declararon calamidad pública por problemas de acceso al agua. La CAR está atenta al comportamiento de las fuentes hídricas, realizando seguimiento en 98 municipios de Cundinamarca, seis de Boyacá y la zona rural de Bogotá. Las proyecciones para el cierre de año anticipan menos lluvias y un incremento en la radiación solar y en las temperaturas, factores que complican aún más la situación. Carlos Emilio Gutiérrez, subdirector de Planeación y Gestión Ambiental de la CAR, advirtió que se espera la intensificación del fenómeno de El Niño a finales de noviembre, lo que prolongaría el déficit en las cuencas hidrográficas.

La entidad hace un llamado urgente a la ciudadanía para que adopte un uso eficiente del agua, especialmente en las zonas bajo advertencia. El comportamiento de las lluvias en las próximas semanas será crucial para definir el alcance de las restricciones y las dificultades de abastecimiento, justo cuando se acerca la fase más crítica del año en términos hídricos.

¿Qué municipios de Cundinamarca están en mayor riesgo de desabastecimiento de agua?

Según datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) citados por El Espectador, Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta se encuentran en alerta roja. Estos municipios tienen un riesgo más alto de escasez de agua, mientras que otros como Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez están en alerta naranja, y varios más en niveles de menor alerta.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño a la disponibilidad de agua en Cundinamarca?

El fenómeno de El Niño está relacionado con una disminución marcada de las lluvias y un aumento de las temperaturas. Según la CAR, esto provoca menos recarga de las fuentes hídricas y un incremento en el estrés sobre los sistemas de abastecimiento de agua, intensificando las dificultades durante la temporada seca y agudizando el riesgo de desabastecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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