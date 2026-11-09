Vicky Dávila y María Jimena Duzán protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales a raíz de una columna de opinión publicada por Duzán, la cual motivó una dura réplica de la directora de medios en la que cuestionó su independencia y su participación durante los años del mandato de Gustavo Petro.

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A través de su cuenta en plataformas digitales, Dávila recriminó a su colega por omitir antecedentes políticos en sus escritos recientes. “María Jimena Duzán escribe hoy una columna en la que olvida mencionar que celebró en el Movistar Arena el triunfo de Petro como presidente en el 2022, como cualquier militante… Ella votó por Petro. Luego lo defendió sin decoro alguno y nos atacó a quienes lo denunciamos”, aseveró Dávila, quien también cuestionó el rol de Duzán como negociadora en los diálogos con el Eln y reprochó su posterior distanciamiento del Ejecutivo.

La respuesta de María Jimena Duzán llegó a través de una réplica directa en la que desmintió las acusaciones sobre una supuesta militancia en el evento de celebración electoral. “Vicky, eso no es cierto. Yo fui a ese lugar en calidad de periodista y directora de un documental. Fui con mi equipo. Y no fui a celebrar, fui a grabar. El documental ya salió”, aclaró la columnista, detallando que su presencia en el recinto obedecía al rodaje de su producción audiovisual titulada Después del Frío, enfocada en la transformación del país tras los procesos de paz.

Asimismo, Duzán reivindicó su labor informativa y defendió su derecho a criticar o respaldar hechos informativos con independencia de su voto en las urnas: “Yo soy ante todo periodista. Así haya votado por Petro, lo desnude cuando creo que debía hacerlo. Sabiendo lo que sabía en ese momento no me podía quedar callada. No me arrepiento”, puntualizó, zanjando el cruce con un llamado a dejar de lado los ataques personales: “Entiendo que le duela que yo haya contado una historia que ahora usted está contando. Deje la inquina”.