Por: El Espectador

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La memoria, convertida en testimonio, es el punto central de ‘Al otro lado del miedo’ (Mediapluma editorial), el libro donde el periodista Miguel Ángel Estupiñán explora la vida de Alejandro Reyes Posada, uno de los pensadores colombianos más comprometidos en comprender los caminos y las heridas del conflicto armado en Colombia. De acuerdo con lo narrado por Estupiñán, la obra va más allá del relato biográfico y se convierte en una conversación profunda con los recuerdos y reflexiones de alguien que ha recorrido el país y conocido de cerca los impactos de la violencia.

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El texto surge cuando Reyes Posada se dispone a acercarse a sus ochenta años. Estupiñán, mediante un ejercicio llamado ‘arqueología de la memoria’, se propone escudriñar no solo las acciones y vivencias del protagonista, sino también sus pensamientos y las historias que dan cuenta de la Colombia contemporánea. Este empeño ha permitido reunir un material cercano y directo, valioso para quienes buscan comprender las raíces y transformaciones del territorio nacional.

Reyes Posada no solo ha sido observador de la historia: ha sido un testigo activo y conocedor de la compleja geografía colombiana, así como de los episodios y trayectorias del conflicto armado. Como señala la narración, su participación otorga al libro una riqueza especial, pues ofrece un análisis a través de sus recuerdos y permite transmitir memoria a nuevas generaciones. El relato se convierte, entonces, en un legado, ya que el testimonio fue recogido mientras Reyes Posada atravesaba su enfermedad final, lo que le otorga una urgencia y autenticidad particular.

En el prólogo del libro, escrito por Gustavo Duncan, se destaca el carácter temerario de Reyes Posada, quien ha logrado llegar a la vejez tras medio siglo de vida al límite en un contexto donde muchos no lo logran. Esta paradoja, presentada por Duncan, acentúa aún más el valor y singularidad del testimonio recogido.

Por su parte, Miguel Ángel Estupiñán, autor del libro, es un reconocido periodista y magíster en estudios literarios. Su carrera de quince años se ha enfocado en temas como la relación entre religión, Estado y sociedad, la paz y la memoria histórica. Desde su formación en la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, Estupiñán ha trabajado en proyectos junto a organizaciones sociales y pueblos étnicos, aportando siempre su mirada reflexiva y crítica.

Según la información proporcionada en el texto, ‘Al otro lado del miedo’ invita a pensar en la importancia de conservar las voces y las memorias de quienes han vivido momentos clave en la historia del país, y a preguntarse hasta qué punto la sociedad es capaz de reconocer y valorar este patrimonio.

¿De qué trata el libro ‘Al otro lado del miedo’ de Miguel Ángel Estupiñán?

El libro ‘Al otro lado del miedo’ expone el testimonio y los recuerdos de Alejandro Reyes Posada, un pensador que ha dedicado su vida a analizar el conflicto armado colombiano. A partir de entrevistas y reflexiones directas, Miguel Ángel Estupiñán reconstruye la historia reciente del país enfocándose en las experiencias, ideas y legado de Reyes Posada, destacando la importancia de preservar la memoria de quienes han marcado su devenir.

¿Quién es Alejandro Reyes Posada y cuál es su importancia en el contexto colombiano?

Alejandro Reyes Posada es un intelectual colombiano conocido por su profundo conocimiento del territorio y del conflicto armado en el país. Su experiencia y cercanía con episodios clave de la violencia le conceden un lugar especial para interpretar la historia nacional, convirtiéndolo en una voz clave para comprender las transformaciones sociales y territoriales de Colombia, según se detalla en el libro reseñado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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