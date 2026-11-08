Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia enfrenta una creciente preocupación por la leptospirosis, una enfermedad infecciosa ligada principalmente a los roedores y que ya suma más de 4.200 casos identificados, según los reportes citados en el artículo. Esta infección bacteriana no se limita solo al contacto directo con ratas o ratones, ya que puede transmitirse de manera indirecta. Basta con que una persona entre en contacto con agua, barro o superficies que hayan sido contaminadas por la orina de animales infectados para que el riesgo esté presente.

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La particularidad de la leptospirosis radica en su capacidad de pasar inadvertida durante sus primeras etapas, pues puede confundirse fácilmente con infecciones comunes. No obstante, si la enfermedad progresa sin tratamiento, tiene el potencial de afectar órganos vitales y derivar en complicaciones serias. De acuerdo con la información expuesta en Bienestar FM por la especialista Diana Sandoval, docente del programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, no solo los roedores actúan como portadores de la bacteria Leptospira, sino también otros animales como ganado, cerdos, caballos y algunas especies silvestres.

El mecanismo de transmisión ocurre cuando la bacteria, que permanece en las vías urinarias de animales portadores, se expulsa al ambiente a través de la orina. Las personas pueden infectarse si tienen heridas o raspaduras en la piel, o si la bacteria ingresa por las mucosas de los ojos, nariz o boca. Este peligro se incrementa con el contacto con agua estancada, suelos fangosos u otras superficies contaminadas, y también al consumir alimentos o agua que hayan sido comprometidos por el patógeno.

Los síntomas de la leptospirosis inician frecuentemente como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, náuseas, vómito, diarrea y enrojecimiento ocular; en ciertos casos se presenta ictericia, una coloración amarilla en piel y ojos. Si el cuadro avanza, puede causar insuficiencia renal, daño hepático, meningitis e incluso dificultades respiratorias. En los casos más severos, puede llevar al compromiso multiorgánico y causar la muerte. Por ello, tras una posible exposición y ante síntomas compatibles, es indispensable acudir de inmediato al personal de salud y mencionar el contacto con zonas potencialmente contaminadas.

Las recomendaciones para la prevención incluyen evitar el contacto con agua estancada o contaminada, especialmente después de lluvias intensas o inundaciones, utilizar protección adecuada como botas y vendajes impermeables sobre heridas, mantener los espacios limpios y controlar la presencia de roedores. Además, se aconseja lavar cuidadosamente las manos, las frutas y verduras, así como asegurar la correcta cocción de los alimentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales síntomas de la leptospirosis y cómo reconocerlos?

La leptospirosis suele comenzar con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y dolores musculares, síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades infecciosas. Además, puede incluir náuseas, vómito, diarrea y enrojecimiento de los ojos, e incluso ictericia, que es el color amarillento de la piel y ojos. Si la enfermedad progresa, los pacientes pueden experimentar insuficiencia renal, daño hepático, meningitis y dificultades respiratorias, condiciones que requieren atención médica urgente.

¿Cómo se puede prevenir el contagio de la leptospirosis en zonas de riesgo?

La prevención de la leptospirosis se centra en evitar el contacto con aguas estancadas o potencialmente contaminadas, especialmente en épocas de lluvias o inundaciones. Resulta fundamental usar ropa y calzado apropiado como botas de goma y cubrir las heridas con vendajes impermeables al ingresar a terrenos húmedos. Mantener los espacios limpios, controlar los roedores, lavar bien frutas y verduras y cocinar adecuadamente los alimentos son formas prácticas de reducir el riesgo de infección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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