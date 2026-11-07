Por: El Espectador

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En la conversación sobre salud intestinal es común encontrar términos como probióticos, prebióticos y posbióticos. Aunque estas palabras pueden parecer similares, cada una corresponde a elementos distintos con funciones específicas en la microbiota intestinal y una estrecha relación entre sí. Según la información de El Espectador, entender estos conceptos resulta esencial para cuidar el equilibrio y el bienestar general del organismo.

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La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que residen en el intestino, mayormente bacterias, y su importancia radica en las funciones fundamentales que desempeñan. Estas bacterias contribuyen a la digestión, ayudan a aprovechar nutrientes que de otro modo no podríamos asimilar, producen sustancias beneficiosas y fortalecen el sistema inmunológico. Además, cumplen un papel clave en el mantenimiento de la barrera intestinal, una estructura protectora frente a microbios y sustancias que podrían resultar perjudiciales. La composición de esta microbiota depende de múltiples factores: la alimentación, el uso de medicamentos, la práctica de actividad física, el descanso y otros hábitos diarios.

Parte de los elementos que influyen en el equilibrio de la microbiota son los probióticos, que, de acuerdo con El Espectador, son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, benefician al consumidor. Los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium son los más reconocidos y pueden encontrarse naturalmente en productos fermentados como el kéfir y el yogur con cultivos vivos, así como en suplementos.

Por otro lado, los prebióticos son sustancias, especialmente fibras, que el organismo humano no digiere, pero que sirven de alimento para las bacterias intestinales beneficiosas. Están presentes en alimentos como cebolla, ajo, espárragos, avena, banano y legumbres. Así, los prebióticos favorecen el crecimiento y la actividad de los microorganismos que integran la microbiota.

Finalmente, los posbióticos son componentes y sustancias bioactivas derivados de microorganismos inactivados. Según El Espectador, estos compuestos también ofrecen efectos positivos, relacionados con la regulación de la respuesta inmunológica e incluso con la modulación de procesos inflamatorios.

En conclusión, aunque los probióticos, prebióticos y posbióticos presenten particularidades diferentes, todos se relacionan en la forma en que influyen sobre la microbiota y, en última instancia, sobre la salud en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre probióticos, prebióticos y posbióticos?

La diferencia principal está en su naturaleza y función: los probióticos son microorganismos vivos que aportan beneficios cuando se consumen en la cantidad adecuada; los prebióticos son fibras no digeribles que nutren dichas bacterias intestinales; y los posbióticos son sustancias derivadas de microorganismos inactivados, que también pueden tener efectos positivos en el cuerpo.

¿Para qué sirve la microbiota intestinal en el organismo humano?

La microbiota intestinal ayuda en la digestión de algunos alimentos, facilita la absorción de nutrientes, produce sustancias beneficiosas y contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico, además de proteger frente a microbios y sustancias nocivas, de acuerdo con lo explicado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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