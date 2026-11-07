Por: El Espectador

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La Biblioteca Nacional abrió oficialmente su primera sala infantil este sábado 7 de noviembre, en un evento que contó con la presencia de Julia Daza, actual directora de la institución, según información difundida por El Espectador y el Ministerio de Culturas. Este nuevo espacio permanente se ha diseñado para facilitar el acceso a libros, promover la mediación lectora y brindar experiencias patrimoniales tanto a niñas, niños, adolescentes como a sus familias, un hito sin precedentes en la historia de la entidad.

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La inauguración de la sala estaba inicialmente programada para el primero de octubre, coincidiendo con la posesión de Daza en la dirección. Sin embargo, se produjo un aplazamiento de un mes, lo que despertó inquietudes en torno a la gestión de la curaduría de los títulos que conformarían la colección y rumores sobre eventuales retiros de ciertos libros. No obstante, tal y como confirmó la fuente citada, la apertura se realizó con la misma selección bibliográfica que se había previsto desde el principio.

De acuerdo con la directora, en declaraciones recogidas por el Ministerio de Culturas, la sala infantil fue una de las prioridades desde el inicio de su gestión. Resaltó que el equipo trabajó de manera conjunta para cumplir cada uno de los requerimientos técnicos y operativos necesarios para la puesta en marcha de este proyecto, ajustándose a la planeación y respetando los tiempos definidos.

Según El Espectador, la sala atiende de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. Está orientada principalmente a niñas y niños de entre seis y doce años, pero también busca involucrar a sus familias en las actividades culturales y en el acercamiento a los libros. El espacio cuenta con atención personalizada, permitiendo que los visitantes reciban orientación sobre el material disponible y puedan disfrutar de lecturas y recomendaciones durante su estadía.

Entre las novedades, se encuentra la futura implementación de un servicio de préstamo externo de libros exclusivos de la colección infantil. Aunque este servicio aún no está disponible, se espera que funcione el año próximo, permitiendo a los niños llevarse libros a casa y devolverlos tras un período estipulado.

El Ministerio de Culturas explicó que la sala incluye una muestra de autores y editoriales colombianas, afiches de ilustradores pioneros en la literatura infantil del país y un mural titulado 'La contemplación del perezoso', creado por Rafael Yockteng. Sin embargo, El Espectador relató que nuevamente fue imposible entrevistar a la directora Julia Daza, debido a una restricción ordenada por la Presidencia.

La apertura se realizó en medio de protestas por retrasos y percepción de falta de transparencia. El colectivo "Medio Pan y un Libro" mantuvo un plantón el día del evento para llamar la atención sobre la situación de más de 1.555 bibliotecas públicas y 630 rurales en el país. Tres manifestantes leyeron cuentos a los niños que llegaban y, durante la jornada, se reportó la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y servicios que ofrece la nueva sala infantil de la Biblioteca Nacional?

La sala infantil de la Biblioteca Nacional atiende de lunes a viernes entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m., y los sábados de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., según el reporte de El Espectador. Los visitantes pueden consultar libros en el lugar y recibir orientación personalizada, y se tiene previsto implementar próximamente el servicio de préstamo externo de libros infantiles.

¿Por qué hubo protestas durante la inauguración de la sala infantil de la Biblioteca Nacional?

La apertura se llevó a cabo en medio de reclamos por los retrasos en la inauguración y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El colectivo "Medio Pan y un Libro" organizó un plantón para visibilizar los riesgos que enfrentan más de 1.555 bibliotecas públicas y 630 rurales, manifestando su preocupación por la situación actual mientras interactuaban con los asistentes y leían cuentos a los niños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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