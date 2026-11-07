Por: El Espectador

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La bancada del Centro Democrático, junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, elaboró una propuesta alternativa a la ley de rescate fiscal presentada por el Gobierno nacional, que será debatida en la reunión entre las comisiones económicas y miembros del Ejecutivo. Según lo publicado por el propio Uribe en su cuenta de X, este borrador recoge planteamientos de congresistas, expertos, gremios y sectores sociales, y se publicará para ser discutido formalmente con representantes del Gobierno. El objetivo de la bancada es replantear elementos centrales del proyecto, considerado el más ambicioso de la actual administración.

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Dentro de los principales puntos de la iniciativa alterna, destaca la revisión de impuestos a empresas y personas naturales, la protección de beneficios tributarios y el diseño de incentivos atractivos para deudores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), lo que esperan se traduzca en ingresos adicionales estimados entre COP 10 y 15 billones. Asimismo, plantea la posible venta de una mayor participación estatal en Ecopetrol, el fortalecimiento del Régimen Simple de Tributación y la oferta de más garantías para incentivar la inversión privada. La simplificación del sistema tributario, la reducción o eliminación de impuestos y el establecimiento de mecanismos alternativos de financiación se configuran como ejes para dinamizar las finanzas públicas y propiciar la inversión.

La propuesta también incluye medidas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Para ello, proponen la creación de un fondo de créditos a 30 años destinado a propietarios afectados e instaurar tarifas diferenciales que faciliten la reactivación del empleo en las áreas comprometidas. El documento reúne planteamientos técnicos de asesores económicos del Centro Democrático, entre ellos Santiago Pardo, Santiago Montenegro, Lisandro Junco y Andrés Felipe Arias, quienes participaron en la reunión de bancada.

Otra inquietud es el impacto de nuevos impuestos, incluidos posibles aumentos del IVA a bienes y servicios esenciales como internet para los estratos más bajos, café, seguros de salud, turismo, maquinaria agrícola y plataformas de inteligencia artificial, según El Espectador. También advierten del efecto que puede tener sobre las tiendas de barrio la imposición de gravámenes a productos de consumo popular. Para afrontar los retos fiscales, la iniciativa sugiere la reestructuración de 48 entidades estatales, incluso con la posible eliminación de la Agencia Nacional de Tierras y la reducción de 18 a 6 ministerios, lo que representaría ahorros significativos para el Estado.

Finalmente, el documento propone que los empresarios reciban una rebaja real de impuestos y, a cambio, suscriban un bono forzoso por cinco años sobre el 20 % de sus utilidades, que pueda negociarse en el mercado. Estas ideas serán presentadas mediante un encuentro convocado por asesores presidenciales que, además, servirá para que Alejandro Ordóñez, nuevo ministro del Interior, se presente ante los congresistas. El Gobierno aspira a lograr la aprobación de su proyecto fiscal en sesiones extraordinarias del Congreso antes de finalizar el año.

¿Cuáles son los puntos principales de la propuesta alternativa del Centro Democrático a la ley de rescate fiscal?

La propuesta del Centro Democrático incluye revisar impuestos para empresas y personas naturales, proteger beneficios tributarios, crear incentivos para deudores de la DIAN y la UGPP, considerar la venta de participación del Estado en Ecopetrol, fortalecer el Régimen Simple de Tributación, reestructurar entidades del Estado y proponer un bono forzoso para los empresarios como alternativa de financiación estatal, de acuerdo con El Espectador.

¿Qué impacto tendría el aumento de impuestos a productos y servicios esenciales según la propuesta del Centro Democrático?

Según lo consignado por El Espectador, la bancada advierte que aumentar el IVA a productos y servicios esenciales como internet para estratos bajos, café, seguros de salud, turismo y maquinaria agrícola, puede afectar negativamente a hogares y tiendas de barrio, desestimulando el ahorro, la inversión y perjudicando la economía popular.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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