Por: VALORA ANALITIK

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Con el propósito de acelerar la recuperación del sector de vivienda y facilitar la participación del sector privado en proyectos habitacionales, el Gobierno De la Espriella, a través del Ministerio de Vivienda, anunció una estrategia que busca canalizar recursos de las empresas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

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La iniciativa, denominada Reconstrucción por Impuestos, plantea una hoja de ruta para financiar la recuperación de viviendas en los territorios afectados por el terremoto. De acuerdo con la información divulgada por el Ministerio de Vivienda, la reconstrucción habitacional requiere una inversión estimada de $19,7 billones, por lo que el Gobierno busca sumar recursos y capacidades del sector empresarial para avanzar en las soluciones destinadas a las familias damnificadas.

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El ministro de Vivienda, Jaime Beltrán, explicó que el programa permitirá que las compañías destinen parte de sus obligaciones correspondientes al impuesto de renta a la ejecución de proyectos habitacionales. De esta manera, los recursos tributarios podrán convertirse en obras de infraestructura residencial y soluciones concretas para los hogares que necesitan recuperar sus viviendas.

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¿Cómo serían las modalidades de participación?

La propuesta contempla tres modalidades de participación para las empresas interesadas. La primera corresponde a la construcción de vivienda nueva, mientras que la segunda está relacionada con la edificación de casas en terrenos propios de las familias beneficiarias. La tercera alternativa consiste en ejecutar obras de mejoramiento de viviendas ubicadas en zonas urbanas.

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Con estas opciones, el Ministerio busca ampliar las fuentes de financiación y facilitar la intervención de las compañías privadas en las zonas que requieren atención habitacional. Además, el mecanismo pretende vincular la inversión empresarial con proyectos que respondan a las necesidades de los hogares afectados.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial del Ministerio de Vivienda en la red social X, donde se destacó la necesidad de articular esfuerzos entre el Gobierno y el sector privado para atender los requerimientos de reconstrucción.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.