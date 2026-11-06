Por: VALORA ANALITIK

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La reforma que el gobierno De la Espriella pretende implementar en el sistema tributario llevaría a eliminar un importante impuesto en Colombia por, entre otras causas, no haber generado los efectos esperados cuando fue aprobado.

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El Gobierno recuerda que el apartado que busca mejorar el recaudo por el lado de los impuestos es muy importante para sentar las bases que garanticen, en el corto plazo, la estabilidad financiera de los próximos años.

El impuesto en Colombia que se busca eliminar es el que se aplica a los plásticos de un solo uso. Dice el proyecto de ley que, desde su entrada en vigencia, el tributo ha mantenido una participación marginal dentro de los ingresos tributarios administrados por la DIAN.

Cifras oficiales muestran que este gravamen generó ingresos por $ 65.000 millones en 2024 y $ 82.000 millones en 2025. Aunque estas cifras muestran un incremento nominal durante el periodo, su participación en el total de ingresos tributarios fue de apenas 0,02 % en 2024 y 0,03 % en 2025.

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“Por otro lado, la pertinencia del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso debe evaluarse considerando que Colombia ya cuenta con un marco regulatorio integral para reducir la producción y el consumo de estos materiales. En particular, la Ley 2232 de 2022 estableció medidas orientadas a su sustitución gradual por alternativas sostenibles y al cierre de sus ciclos, con fundamento en los principios de prevención, precaución, progresividad, responsabilidad compartida y Responsabilidad Extendida del Productor, previstos en sus artículos 1, 2 y 3″, se lee.

Agrega el apartado del proyecto de ley que los artículos 4, 5 y 6 de la norma que regula el impuesto dispusieron la prohibición gradual de introducir en el mercado, comercializar y distribuir determinados productos plásticos de un solo uso, “con plazos diferenciados según las condiciones técnicas requeridas para su sustitución y con excepciones asociadas, entre otras, a razones médicas, sanitarias, de inocuidad y a la inexistencia de alternativas con un menor impacto ambiental”.

Entonces, el gobierno De la Espriella propone eliminar el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, creado por los artículos 50 a 53 de la Ley 2277 de 2022.

“La medida busca corregir las dificultades observadas durante su implementación, simplificar la estructura tributaria, reducir las cargas administrativas y sobre los contribuyentes que genera, fortalecer la competitividad de la industria nacional y evitar la superposición de obligaciones económicas cuya contribución ambiental adicional no ha sido suficientemente demostrada”, dice la Ley Rescate sobre este impuesto en Colombia.

Agrega el documento que su adopción no implicaría el desmonte ni el debilitamiento de la política ambiental dirigida a reducir el consumo de plásticos de un solo uso, “pues permanecerían vigentes las prohibiciones graduales, las metas de sustitución y contenido reciclado, los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor aplicables a envases y empaques, y las obligaciones de recolección y aprovechamiento previstas en la Ley 2232 de 2022”.

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