Cerca de 12.000 pequeños negocios de seis municipios del país tendrán la oportunidad de recuperar sus ventas y llegar a compradores de diferentes regiones gracias a una alianza entre Bancolombia y Mercado Libre. La iniciativa, llamada ‘Hechos de reactivación’, busca impulsar a los empresarios afectados por el sismo mediante una vitrina digital que les permitirá ofrecer sus productos en esta plataforma de comercio electrónico.

Sigue a PULZO en Discover

Esta estrategia corresponde a la segunda fase de ‘Hechos de Colombia’, campaña que Bancolombia puso en marcha para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia. En esta nueva etapa, el programa se concentrará en negocios de Pereira, Dosquebradas, Montenegro, Roldanillo, Cartago y Quimbaya, con el propósito de facilitar su recuperación económica y ampliar sus oportunidades comerciales.

La necesidad de este respaldo se refleja en las cifras de Confecámaras. Según el balance de la entidad, 30.449 empresas y unidades productivas reportaron afectaciones tras el movimiento telúrico. De ese total, el 40,4 % no estaba en condiciones de operar. Además, más del 90 % de los negocios afectados eran microempresas y el 87 % pertenecía a los sectores de comercio y servicios.

Para poner en marcha el proyecto, Bancolombia acompañará a los empresarios seleccionados y les dará visibilidad a través de sus propios canales de comunicación. Mercado Libre, por su parte, ofrecerá capacitación para que los comerciantes puedan abrir sus tiendas digitales, aprender a utilizar las herramientas de la plataforma y desarrollar sus procesos logísticos. La alianza también contempla conectar estos negocios con compradores de todo el país.

Lee También

Entre los incentivos para los comerciantes se encuentra una tarifa de comisión del 0 % durante cuatro meses, hasta un tope mensual establecido por la iniciativa. A su vez, los clientes de Bancolombia podrán acceder a beneficios como paquetes de Puntos Colombia y envíos gratuitos a nivel nacional. La apuesta es que las compras de los usuarios se conviertan en una fuente de ingresos para los negocios que buscan recuperarse.

“Detrás de cada negocio afectado hay una familia, empleos y una historia construida durante años. Por eso, después de atender la emergencia, nuestro propósito es contribuir a que esas personas recuperen algo fundamental: la posibilidad de volver a generar ingresos y seguir adelante con sus propios negocios”, afirmó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Domenico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, destacó que la plataforma pondrá su ecosistema a disposición de los comerciantes para ayudarlos a recuperar sus ventas y crecer.

La segunda fase de ‘Hechos de Colombia’ se extenderá hasta el 31 de diciembre 2026. Con ella, Bancolombia busca prolongar el apoyo que inicialmente incluyó donaciones, líneas de crédito, ayudas directas de su Fundación y canales para movilizar la solidaridad de los colombianos. La nueva apuesta apunta a que la recuperación no dependa únicamente de la atención inmediata de la emergencia, sino también de que los pequeños empresarios vuelvan a tener clientes y oportunidades para sostener sus negocios.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.