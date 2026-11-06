Los trabajadores afiliados a Colsubsidio que reciben la cuota monetaria ahora cuentan con otra alternativa para disponer de ese dinero: pueden enviarlo directamente a una cuenta financiera propia mediante el sistema de pagos inmediatos Bre-B.

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(Vea también: Colsubsidio le paga hasta el 90 % del arriendo a estas personas: requisitos para el beneficio)

Dicha operación se habilitó desde la aplicación Mi Colsubsidio y evita que los beneficiarios dependan exclusivamente de los mecanismos tradicionales para retirar el subsidio.

La novedad surgió de una alianza entre la caja de compensación y Redeban, que incorporó la infraestructura necesaria para conectar los recursos de la cuota monetaria con las entidades financieras participantes en Bre-B. De esta manera, el afiliado puede trasladar el dinero a una cuenta de su titularidad y utilizarlo desde allí para sus gastos y movimientos habituales.

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La medida está dirigida a quienes reciben la cuota monetaria, un aporte económico que las cajas de compensación entregan a trabajadores afiliados que cumplen los requisitos y tienen personas a cargo que dan derecho al beneficio. No se trata de un cambio para todos los subsidios de Colsubsidio, sino de una nueva modalidad para disponer de este pago familiar.

Según cifras de la entidad citadas por Caracol Radio, a septiembre de 2026 había 408.603 afiliados con derecho a recibir la cuota monetaria. En ese periodo se asignaron más de 5,6 millones de cuotas, con recursos que superaron los 405.000 millones de pesos.

Cómo transferir la cuota monetaria de Colsubsidio mediante Bre-B

Para utilizar la nueva alternativa, el beneficiario debe tener instalada la aplicación Mi Colsubsidio y contar con una llave Bre-B registrada a su nombre. Esa llave debe estar asociada a la cuenta financiera en la que desea recibir el dinero.

El procedimiento se hace desde la aplicación y consta de estos pasos:

Ingresar a la aplicación Mi Colsubsidio. Buscar y seleccionar la opción “Retirar saldo”. Escoger Bre-B como método para retirar los recursos. Digitar la llave asociada a la cuenta financiera propia. Completar la validación de titularidad para confirmar que la cuenta pertenece al afiliado.

Después de verificar los datos, Redeban procesa la operación y el dinero se abona de manera inmediata en la cuenta vinculada a la llave. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante comprobar que la llave esté activa y corresponda a una cuenta del mismo beneficiario.

Qué es Bre-B y cómo funciona para recibir el subsidio

Bre-B es el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. Su funcionamiento permite enviar y recibir dinero entre diferentes entidades financieras sin necesidad de compartir el número de cuenta, pues utiliza llaves asociadas a datos como el celular, el documento de identidad o el correo electrónico.

La herramienta permite que las transferencias se acrediten de manera inmediata y que las personas muevan recursos entre entidades participantes. En el caso de Colsubsidio, la integración con Redeban facilita que el dinero de la cuota monetaria salga de la aplicación de la caja de compensación y llegue directamente a una cuenta financiera del afiliado.

Con esta opción, los beneficiarios pueden incorporar el subsidio a sus operaciones financieras habituales, como pagos y transferencias, sin tener que retirarlo primero por otros canales. La disponibilidad de la función depende de que el usuario cumpla las condiciones de titularidad y tenga registrada su llave Bre-B.

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