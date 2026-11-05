La Bolsa de Nueva York vivió este jueves 5 de noviembre una de sus jornadas más difíciles de los últimos meses. Las acciones estadounidenses registraron fuertes pérdidas, especialmente en el sector tecnológico, en medio de la preocupación de los inversionistas por el futuro de la industria de inteligencia artificial.

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De acuerdo con cifras reportadas por Associated Press, el Nasdaq cayó 5,5 %, el S&P 500 retrocedió 4,4 % y el Dow Jones perdió 1.833 puntos, equivalentes a un descenso del 3,4 %.

La magnitud del desplome también se reflejó en el valor de las compañías que cotizan en el mercado estadounidense. Durante la jornada, las pérdidas de capitalización bursátil llegaron a estimarse en alrededor de 3 billones de dólares.

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Nvidia y AMD estuvieron entre las compañías más golpeadas

Las empresas vinculadas con la inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores encabezaron buena parte de las pérdidas.

Nvidia retrocedió 9,3 %, mientras que AMD sufrió una caída del 17,3 %. También se registraron descensos importantes en compañías relacionadas con la infraestructura energética y tecnológica que necesitan los centros de datos.

El movimiento estuvo relacionado con las preocupaciones sobre el ritmo de expansión de la infraestructura de inteligencia artificial y las posibles restricciones que podrían enfrentar estos proyectos en Estados Unidos.

Los inversionistas también reaccionaron a los resultados de Qualcomm, cuyas ventas de chips para teléfonos inteligentes quedaron por debajo de las expectativas del mercado.

¿Por qué cayó Wall Street este jueves?

Uno de los factores que pesó sobre los mercados fue el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas consiguieron victorias que podrían modificar el panorama político y regulatorio para la industria tecnológica.

Los inversionistas comenzaron a evaluar la posibilidad de que aumenten las restricciones a la construcción de centros de datos, especialmente en territorios donde existe oposición a estos proyectos por su demanda de energía y recursos.

La preocupación tiene consecuencias para las compañías que fabrican procesadores, suministran infraestructura y prestan servicios relacionados con la inteligencia artificial.

El desplome también borró las ganancias que Wall Street había conseguido el miércoles, cuando los mercados reaccionaron positivamente a los resultados electorales.

Por su parte, el Nasdaq quedó 11,9 % por debajo de su máximo histórico de octubre, entrando en territorio de corrección. Aunque la jornada estuvo marcada por pérdidas extraordinarias, no fue la mayor caída de la historia del mercado estadounidense.

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