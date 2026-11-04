Productos Ramo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra integrantes de la organización Sinergia Animal, por presuntos delitos de injuria agravada y calumnia agravada, tras una campaña que, según la compañía, afectó su buen nombre y reputación.

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La acción judicial señala a Andrea Muñoz, líder de campañas de Sinergia Animal en Colombia; Estephany Méndez, Sofía Garcés y Nicolás Ibargüen. Además, solicita investigar a Brian Daniel Quiroz Murillo por el presunto delito de constreñimiento ilegal.

Según Ramo, las denuncias se relacionan con la difusión masiva de señalamientos que vincularon a la empresa con supuestas prácticas de maltrato animal.

Para controvertir estas afirmaciones, la compañía presentó certificaciones e inspecciones oficiales del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad y bienestar animal.

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La empresa también denunció comunicaciones en las que, presuntamente, se amenazaba con impulsar campañas para perjudicar su imagen, reputación comercial e ingresos si no modificaba sus políticas empresariales.

Ramo aseguró que respeta la libertad de expresión y la protesta pacífica, pero considera necesario defender a sus trabajadores y su reputación. La compañía confirmó que ya hubo una primera reunión ante la Fiscalía para buscar un acuerdo entre las partes, pero no se logró un entendimiento.

Por ello, continuará con las acciones legales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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