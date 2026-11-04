El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), BBVA y AV Villas ofrecen las tasas más bajas para créditos de vivienda en Colombia, según cifras de la Superintendencia Financiera con corte al 23 de octubre de 2026. El FNA lidera con tasas desde 11,32 %, seguido de BBVA, con 13,08 %, y AV Villas, con 13,67 %.

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Para viviendas VIS financiadas en pesos, el FNA tiene la tasa más baja, seguido de BBVA y AV Villas. En el caso de las viviendas No VIS, el FNA también encabeza el listado, con 12,66 %, mientras que AV Villas registra 14,20 % y Bancomeva 14,31 %.

La elección entre pesos y UVR depende de la capacidad de pago y las necesidades del comprador.

Los créditos en pesos mantienen una cuota fija durante todo el préstamo, independientemente de la inflación, pero suelen exigir pagos iniciales más altos.

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Por su parte, los créditos en UVR pueden comenzar con cuotas más bajas, aunque estas aumentan o disminuyen según el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por ejemplo, si la inflación sube 10 % en un año, la deuda y la cuota mensual podrían aumentar aproximadamente en esa misma proporción.

El panorama se da en medio de una caída anual de 11,7 % en las ventas de vivienda a agosto de 2026.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.