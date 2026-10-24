El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto tendrá un costo de $54,3 billones, una cifra superior a las estimaciones iniciales. De ese monto, $19,7 billones corresponden exclusivamente a vivienda.

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Según el funcionario, el Gobierno ya dispone de $1,7 billones para atender la primera fase de la reconstrucción, mientras el sector privado ha donado 1.077 viviendas y se aprovecharán otras 4.700 unidades que ya están construidas.

Beltrán explicó que el programa Casa Milagro, incluido en el Plan de Desarrollo, comenzará atendiendo a los damnificados.

Este contempla subsidios de hasta 30 salarios mínimos para comprar vivienda VIS y VIP nueva, asignados por orden de llegada y compatibles con otros subsidios.

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El Gobierno espera construir 20.000 viviendas nuevas en las zonas afectadas para 2029, con subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y 18 salarios mínimos para mejoramientos.

Sin embargo, el ministro advirtió que actualmente no existen recursos suficientes para atender a quienes no fueron afectados por el terremoto, debido al costo de la reconstrucción y la situación fiscal heredada.

Para ampliar la financiación, el Gobierno contempla recursos de cajas de compensación, regalías y obras por impuestos, además de impulsar la habilitación de suelo, seguridad jurídica y simplificación de trámites.

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