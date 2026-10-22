Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella abordó los diferentes reclamos ciudadanos frente a los avances en la reconstrucción tras el terremoto que afectó de manera significativa varias zonas del país el 10 de agosto. Desde Pereira, una de las localidades más golpeadas por la catástrofe, el mandatario destacó que el Fondo Milagro comenzó su funcionamiento pocos meses después de la tragedia. Según información que entregó El Espectador, el proceso de creación del fondo, que en otras circunstancias habría tomado hasta ocho meses, ahora tardó apenas mes y medio. De la Espriella subrayó las dificultades que implica estructurar mecanismos como este en tan corto tiempo, remarcando que incluso trámites cotidianos suelen ser complejos en el contexto oficial.

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Las declaraciones del presidente se dieron también en un recorrido por Cali, en donde estuvo acompañado por autoridades locales y anunció que el Fondo Milagro contará con COP 826.000 millones adicionales en noviembre. Estos recursos tienen el objetivo de garantizar la mejora y construcción de viviendas nuevas tanto en áreas urbanas como rurales, consolidando así el compromiso del gobierno con la recuperación y atención de los damnificados, tal como destacó el medio citado.

La administración de De la Espriella ha destinado partidas específicas para necesidades urgentes en la región. Por ejemplo, de la bolsa de recursos creada para este fin, COP 4.000 millones se orientarán a la recuperación de infraestructuras educativas en Risaralda, y en total, se comprometieron COP 332.000 millones para rehabilitar viviendas dañadas en este departamento debido al sismo. Datos oficiales citados en la editorial de El Espectador muestran que la expectativa de la ciudadanía gira en torno a la obtención de resultados tangibles y la transparencia en el manejo de los recursos.

La gestión del Fondo Milagro ha estado bajo escrutinio por la participación de la fundación dirigida por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente, en la recolección de donaciones y por el proceso de selección de la fiduciaria encargada de administrar los recursos. De acuerdo con declaraciones del gerente Jaime Andrés Uribe Tamayo, el fondo se abrió con COP 624.000 millones de un crédito con la banca multilateral, sumados a una partida adicional de COP 360.000 millones, alcanzando una cifra inicial cercana a COP 1 billón. La primera dama explicó que más de COP 50.000 millones recaudados por su fundación serán empleados en beneficio de los afectados por el terremoto.

¿Cuáles son los recursos destinados al Fondo Milagro para la reconstrucción tras el terremoto?

El Fondo Milagro cuenta inicialmente con cerca de COP 1 billón reunido por diferentes fuentes, como un crédito de la banca multilateral y partidas específicas del gobierno, sumado a recursos adicionales como los COP 826.000 millones anunciados para noviembre. Además, hay asignaciones puntuales para educación y vivienda en los departamentos más afectados según reportes de El Espectador.

¿Quién lidera y supervisa el manejo del Fondo Milagro del gobierno De la Espriella?

La administración del Fondo Milagro la integran representantes del sector privado, dirigentes gremiales y funcionarios estatales. Entre ellos, figuran Liliana Restrepo de Frisby, Germán Bahamón de la Federación Nacional de Cafeteros, el economista César Caicedo, el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia, designados directamente por el presidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.