Por: Noticiero 90 minutos

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El cine colombiano y de otras partes del mundo se toma Cali durante este fin de semana con una variada programación presentada por el Festival Internacional de Cine de Cali, conocido como FICCALI. De acuerdo con la información divulgada por Noticiero 90 Minutos, la ciudad será escenario, el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, de funciones que se desarrollarán en tres puntos emblemáticos: la Cinemateca del Museo La Tertulia, Cine Colombia Unicentro y el Teatrino. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de largometrajes, propuestas animadas y encuentros audiovisuales, todo pensado como una opción cultural atractiva para estos días.

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La agenda del sábado arranca desde temprano en la Cinemateca del Museo La Tertulia, con la proyección a las 11:00 a. m. de ‘Mukira’, una producción nacional de 90 minutos. Más tarde, a las 3:00 p. m., se presentará la película francesa ‘Nuestro cuerpo’, con una duración extensa de 168 minutos, y el día termina con ‘Historias del buen Valle’ de España, a las 7:30 p. m., la cual dura 120 minutos. Paralelamente, en Cine Colombia Unicentro los cinéfilos podrán asistir a funciones como ‘Minotauro’ de Rusia a las 6:00 p. m., ‘El Coloso’ de Colombia a las 6:30 p. m., ‘La bola negra’ de España a las 8:30 p. m. y la producción cubana ‘Para vivir’ a las 9:00 p. m.

El Teatrino, por su parte, servirá como espacio alternativo, dedicando la tarde a muestras audiovisuales. A las 3:00 p. m. tendrá lugar la ‘Muestra de muestras: We Cam Fest’, mientras que a las 5:00 p. m. se realizará ‘Animá Ve – Anibia’.

El domingo sigue con una oferta variada tanto en la Cinemateca como en Cine Colombia Unicentro. En la Cinemateca, la jornada empezará con la muestra ‘Animá Ve – Mujeres en la animación’ a las 3:00 p. m., seguida por ‘Érase una vez en Harlem’ de Estados Unidos a las 5:30 p. m. y ‘La bola negra’ a las 8:30 p. m. En Cine Colombia Unicentro destacan ‘Todo comenzó por el fin’, cinta colombiana de 168 minutos a las 5:00 p. m.; ‘Álbum de familia’ de Perú a las 6:00 p. m.; ‘Historias del buen Valle’ a las 8:30 p. m. y ‘La mansión de Araucaima’, también de Colombia, a las 9:00 p. m.

De acuerdo con lo reportado, se recomienda al público revisar cuidadosamente la sede y horario de la película elegida antes de desplazarse, consultando la agenda oficial del festival para verificar actualizaciones o cambios en la programación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las películas y horarios más destacados del FICCALI este fin de semana en Cali?

Las funciones principales del Festival Internacional de Cine de Cali incluyen títulos como ‘Mukira’, ‘Nuestro cuerpo’, ‘Historias del buen Valle’, ‘La bola negra’, ‘Minotauro’, ‘Para vivir’, ‘Animá Ve – Mujeres en la animación’ y ‘Todo comenzó por el fin’. Estas proyecciones inician desde las 11:00 a. m. y se extienden hasta la noche, distribuidas en la Cinemateca del Museo La Tertulia, Cine Colombia Unicentro y el Teatrino, durante el sábado 24 y domingo 25 de octubre.

¿Dónde consultar la programación oficial y actualizada del Festival Internacional de Cine de Cali?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la organización del festival aconseja revisar la página oficial de FICCALI antes de asistir, para confirmar la sede, el horario y si hubo cambios en la programación o en las funciones previstas durante el fin de semana.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.