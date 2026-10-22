Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El barrio Obrero de Cali será el epicentro de la Semana del Patrimonio 2026, una cita cultural que invitará a caleños y visitantes a reencontrarse con las historias, saberes y tradiciones que definen el carácter de la ciudad. De acuerdo con la información publicada en Noticiero 90 Minutos, esta agenda se desarrollará desde el sábado 24 de octubre y se extenderá hasta el primero de noviembre en varios espacios representativos de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

El acto de apertura de la programación está previsto para las 11:00 a. m. con el recorrido patrimonial denominado “Memorias barrio Obrero”, que partirá desde el Museo de la Salsa, ubicado en la carrera 11B #24-04. Este trayecto propone un acercamiento a las vivencias y relatos que han dejado huella en uno de los sectores más emblemáticos de Cali. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se dará inicio de manera oficial a los festejos en el área comprendida entre las calles 21 y 25 y las carreras 8 y 15 del barrio Obrero, con diversas actividades abiertas al público.

Durante la tarde, hasta las 7:00 p. m., la comunidad podrá participar en picnics literarios, admirar una exposición fotográfica de archivo y sumarse a eventos como “Mi pelo también cuenta”. Las propuestas incluyen además una feria con calzado, artesanías, cosméticos y una zona de bebidas representativas del Pacífico. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la estación dedicada al patrimonio inmueble estará habilitada hasta las 8:00 p. m.

La programación contempla talleres prácticos y experiencias dirigidas a fortalecer los lazos entre generaciones. Entre las 3:00 p. m. y las 6:00 p. m. se llevarán a cabo talleres de macetas, elaboración de dulce de alfeñique y modelado en arcilla, este último con cupo limitado a 25 personas mediante registro previo. También figuran en la agenda teatro callejero, el laboratorio de salsa “Aterrizaje” y el taller “Con la linterna”.

La franja entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m. estará dedicada a la danza y los oficios tradicionales, con un taller de percusión salsera, funciones de títeres a cargo de Titirindeba, danza acrobática, actividades de sastrería, Aerosalsa y un taller de danza indígena. El cierre será a las 8:00 p. m. con la “Noche Patrimonial”, programada en el salón de eventos Melassa, ubicado en el tercer piso de la carrera 11B #24-59.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades destacan en la Semana del Patrimonio 2026 en el barrio Obrero de Cali?

La agenda presenta recorridos patrimoniales, talleres de oficios tradicionales y exposiciones artísticas. Además, se ofrecerán actividades interactivas como picnics literarios, experiencias gastronómicas y ferias de productos artesanales, junto a muestras de danza, teatro y música vinculadas al legado salsero de la ciudad.

¿Dónde se lleva a cabo el lanzamiento de la Semana del Patrimonio en Cali y qué es un patrimonio inmueble?

El lanzamiento se realiza en el barrio Obrero, específicamente entre las calles 21 y 25 y las carreras 8 y 15. El patrimonio inmueble refiere a edificaciones, monumentos o espacios que poseen valor histórico o cultural y son reconocidos como parte integral de la identidad de una comunidad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.