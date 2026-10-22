Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima representa mucho más que una simple aproximación a si lloverá o hará sol. Según la información recopilada por 90minutos.co, anticipar el estado del tiempo requiere una estructura científica y tecnológica de gran complejidad. Se trata de un proceso donde no caben las suposiciones, sino que intervienen cálculos exhaustivos que intentan descifrar el siempre cambiante sistema climático de la Tierra. Todo comienza con la obtención simultánea de millones de datos recogidos en diferentes partes del mundo, los cuales abarcan variables como temperatura, presión atmosférica, humedad y dirección del viento.

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La obtención de estos datos depende de una red internacional de dispositivos especializados. De acuerdo con 90minutos.co, parte fundamental de esta recolección proviene de estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas instaladas en los océanos, aviones que constantemente sobrevuelan distintas regiones y globos sonda que alcanzan hasta la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos circulan alrededor del planeta tomando imágenes continuas del comportamiento de las nubes; mientras tanto, los radares que operan desde tierra permiten un seguimiento en detalle de dónde, cuándo y con qué intensidad se desarrollan las lluvias.

Una vez que esta ingente cantidad de información es recopilada, el siguiente paso es el procesamiento. 90minutos.co explica que los datos se centralizan en centros especializados donde supercomputadoras los analizan por medio de modelos numéricos de predicción. Estos modelos son programas informáticos que, basándose en reglas fundamentales de física y termodinámica, simulan el comportamiento futuro de las masas de aire en la atmósfera. Dividen el espacio en una cuadrícula tridimensional y realizan cálculos precisos cada minuto para proyectar cómo evolucionará el clima en cada sector.

Con respecto al estado del tiempo en Cali durante este jueves, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que la jornada se caracteriza por la prevalencia de tiempo seco y fuerte radiación solar en las horas del día. Para la noche, se prevé que las condiciones continúen estables tanto en la zona urbana como en el valle, aunque no se descartan lloviznas breves y con bajo volumen, especialmente sobre los Farallones a causa de los vientos en ladera. Además, la entidad señaló que en el suroccidente colombiano, los modelos muestran la probabilidad de precipitaciones de intensidad baja a media para hoy y mañana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción meteorológica?

Los modelos numéricos de predicción meteorológica funcionan dividiendo la atmósfera en una especie de grilla tridimensional. Utilizan ecuaciones físicas y de termodinámica para calcular minuto a minuto cómo se moverán y cómo interactuarán las masas de aire en el futuro. Todo esto se ejecuta en supercomputadoras, que procesan enormes cantidades de datos para producir pronósticos precisos.

¿Cuál es el pronóstico del clima para Cali hoy según la CVC?

De acuerdo con la CVC, en Cali este jueves predomina el tiempo seco con fuerte radiación solar durante el día. Para la noche, esperan condiciones estables en la ciudad y el valle, aunque podrían presentarse lloviznas de corta duración con bajo volumen especialmente sobre los Farallones, debido al efecto de los vientos en ladera.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.