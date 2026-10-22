La desaparición de María Alejandra Molina Solano, una modelo bogotana de 27 años, mantiene a su familia a la espera de respuestas desde que perdió contacto con ella el 11 de octubre.

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Mientras avanzan las labores para encontrarla, se conoció el caso de Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, cuyo paradero se desconoce desde septiembre.

Una de las coincidencias entre ambos casos es el escenario en el que se concentran las búsquedas. Leydi fue vista por última vez en el barrio San Judas, mientras que los últimos movimientos conocidos de María Alejandra se ubican en el nororiente de Cali, donde habría estado en inmediaciones del centro comercial Único.

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Aunque se trata de sectores distintos, las dos desapariciones tienen como escenario la misma ciudad, lo que ha llevado a prestar atención a las circunstancias de cada caso.

También hay similitudes en sus actividades económicas. Leydi se dedicaba al comercio independiente, mientras que María Alejandra viajó desde Bogotá para trabajar en modelaje de protocolo y eventos de mercadeo.

Ambas tenían actividades laborales por cuenta propia y sus familias buscan esclarecer qué ocurrió durante los últimos momentos en que tuvieron noticias de ellas.

Sin embargo, estas coincidencias no demuestran que las desapariciones estén relacionadas. Los casos ocurrieron en fechas diferentes y deben investigarse de manera independiente. Por ahora, la prioridad de sus allegados es obtener información que permita reconstruir los movimientos de cada mujer y establecer dónde se encuentran.

¿Quién es la otra mujer desaparecida en Cali?

La otra mujer que buscan las autoridades es Leydi Johanna Sánchez Miranda, de 39 años, quien fue vista por última vez el 15 de septiembre en el barrio San Judas, en Cali. Ante la falta de información sobre su paradero, se activó una alerta rosa para apoyar las labores de búsqueda y facilitar que la ciudadanía aporte datos que permitan encontrarla.

Leydi se dedica al comercio independiente y reside en el barrio Alfonso López. Entre sus características físicas se encuentran una estatura aproximada de 1,60 metros, contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos negros. Cuando desapareció, vestía una blusa verde, jean azul, tenis cafés y una gorra negra.

También tiene señales particulares que pueden ayudar a identificarla: un tatuaje en la parte media de la nuca y otro en la zona frontal de la pierna izquierda. Además, presenta cicatrices en esa extremidad y en el dorso del pie izquierdo.

Las autoridades buscan información que permita establecer qué pasó desde la última vez que fue vista. Hasta el momento, no se ha confirmado que su desaparición tenga conexión con la de María Alejandra Molina.

¿Qué se sabe de la desaparición de María Alejandra Molina?

María Alejandra llegó a Cali el 8 de octubre por compromisos laborales relacionados con el modelaje de protocolo y actividades de mercadeo. Durante los primeros días mantuvo comunicación con su familia, pero el domingo 11 de octubre se produjo el último contacto conocido con su hermana, Natalia Molina.

Desde entonces, sus allegados intentan establecer dónde se encuentra. La familia también busca reconstruir sus movimientos en la ciudad, pues no tiene certeza sobre el lugar donde se hospedaba ni cuenta con información completa sobre las personas con las que tenía previsto trabajar.

La investigación contempla distintas posibilidades para determinar si la joven continúa en Colombia o salió del país. Entre las labores de verificación están la revisión de movimientos bancarios, registros de transporte y otros datos que puedan ayudar a establecer su recorrido. Hasta ahora, no se ha confirmado cuál fue su destino después de la última comunicación con sus familiares.

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