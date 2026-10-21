La búsqueda de Luz Maileth Urueña Sánchez, una niña de 13 años desaparecida en Bogotá, tiene en alerta a su familia y a las autoridades. La menor fue vista por última vez el viernes 16 de octubre de 2026, después de asistir a clases en el colegio Jairo Aníbal Niño, ubicado en la localidad de Kennedy. Sus familiares buscan establecer qué pasó durante esa jornada y cómo salió del plantel.

Sigue a PULZO en Discover

En declaraciones a Citynoticias, Julio Urueña, padre de la estudiante, contó que la acompañó al colegio a las seis de la mañana y esperó hasta que ingresara. Cuando regresó, hacia las 11:50 a. m., le informaron que su hija ya no estaba allí.

El hombre acudió a la portería para preguntar por los estudiantes del curso 701. Según relató a Citynoticias, le dijeron: “Me informan que ya todos habían salido, que hasta incluso están entrando los de la jornada tarde”.

Lee También

Luz Maileth salió del colegio el pasado viernes y no ha vuelto a casa. Su familia la busca desesperadamente y cada RT puede agilizar su búsqueda un poco más. Si la han visto o saben algo de ella, por favor comunicarse al 300 749 0133 o al 301 736 0076. Cada minuto, cada segundo cuenta. — Andrés Barrios Bernal (@ABarriosBernal) October 19, 2026

El padre buscó información entre las compañeras de su hija. Una de ellas le contó que había permanecido con Luz Maileth hasta antes del descanso, pero después perdió contacto con ella. Más tarde, una orientadora le indicó que dos niñas habían salido durante la mañana.

La revisión de las cámaras de seguridad habría mostrado a dos menores abandonando las instalaciones. Según la versión del padre, desde el colegio le dijeron que las niñas se habían marchado con “el hermanito”. La respuesta lo sorprendió y aclaró: “Mi hija no tiene hermanos”.

Julio Urueña también aseguró que un joven habló con su hija y luego se dirigió al área administrativa. Según su relato, la coordinadora autorizó la salida de la menor sin consultar a la familia: “La coordinadora firma la autorización de salida de mi hija. En ningún momento nos llamaron”.

Los familiares ya presentaron una denuncia ante las autoridades y la Policía adelanta gestiones judiciales para acceder formalmente a las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y avanzar en la investigación.

Luz Maileth vestía una sudadera azul y blanca cuando fue vista por última vez. Su familia pide colaboración ciudadana para encontrarla. Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 3007490133 o 3017360076.

* Pulzo.com se escribe con Z