El cuerpo hallado en una vivienda de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, fue identificado como el de Fredy Eduardo Blanco, un ingeniero cuya desaparición mantenía en incertidumbre a sus familiares. Las autoridades investigan las circunstancias de su muerte y buscan reconstruir sus últimos movimientos.

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El hombre había sido visto por última vez la noche del viernes 9 de octubre, cuando solicitó un servicio de transporte por aplicación para regresar a su vivienda, ubicada en la avenida Rojas. Según lo relatado por sus familiares a Noticias RCN, pidió un vehículo de color rojo y, después de ese momento, perdieron contacto con él.

Según el citado canal, cuatro días después, el martes 13 de octubre, su cuerpo fue encontrado en un inmueble de Ciudad Bolívar. El cadáver presentaba heridas ocasionadas con arma blanca y tenía las extremidades atadas y signos de tortura, detalles que hacen parte de las indagaciones para esclarecer lo sucedido.

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Las pistas que buscan esclarecer la muerte del ingeniero Fredy Eduardo Blanco

Uno de los elementos que llamó la atención en el caso fue la salida de los arrendatarios de la vivienda donde encontraron el cuerpo. Según el reporte de Noticias RCN, estas personas abandonaron el inmueble el lunes 12 de octubre, un día antes del hallazgo.

La esposa del ingeniero señaló que quienes ocupaban la casa eran de nacionalidad venezolana. Sin embargo, las autoridades deberán establecer si existe alguna relación entre ellos y la muerte de Blanco, a partir de los elementos materiales probatorios y las demás diligencias de investigación.

Las cámaras de seguridad también podrían aportar información para reconstruir los últimos movimientos del hombre y determinar qué ocurrió después de que solicitó el transporte por aplicación. Entre los interrogantes pendientes están la forma en que llegó a la vivienda y quiénes estuvieron con él antes de su muerte.

La familia espera que las autoridades esclarezcan el caso e identifiquen a los responsables. Por ahora, las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte del ingeniero continúan bajo investigación.

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