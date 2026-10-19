La justicia dio un paso definitivo en el caso que conmocionó a Bogotá durante la noche de Halloween de 2025. Un juez condenó a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro a 37 años y 6 meses de prisión por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la universidad de Los Andes, quien murió después de ser atacado en una calle de Chapinero.

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La decisión judicial se conoció este lunes 19 de octubre, casi un año después de la muerte del joven de 20 años. El Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá encontró responsables a Suárez Ortiz y González Castro en calidad de coautores del homicidio agravado.

El fallo representa el desenlace de un proceso que comenzó después de la agresión ocurrida en la madrugada del 31 de octubre de 2025. Jaime Esteban Moreno había salido del establecimiento Before Club, donde asistía a una fiesta, y se encontraba buscando transporte junto con un amigo cuando fue atacado.

La reconstrucción de los hechos expuesta durante el proceso indica que el estudiante fue golpeado inicialmente por la espalda y cayó al suelo. Mientras se encontraba indefenso, los agresores continuaron la golpiza con golpes y patadas dirigidos principalmente hacia la cabeza y el tórax.

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El acompañante de Moreno intentó intervenir para auxiliarlo, pero también fue agredido. Cuando llegaron los policías tras recibir una alerta de la comunidad, encontraron al estudiante con graves traumatismos y sangrado. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde ingresó sin signos vitales, indicó el medio.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó diferentes elementos para sustentar la responsabilidad de los acusados. Entre las pruebas estuvieron videos de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios de personas que presenciaron los hechos y dictámenes de Medicina Legal.

Uno de los puntos centrales del proceso fue establecer la naturaleza del ataque. Al respecto, el juez descartó la tesis de la defensa que buscaba que el caso fuera considerado como un homicidio preterintencional y determinó que existió responsabilidad a título de dolo, con circunstancias de agravación relacionadas con la indefensión de la víctima.

La familia había solicitado una pena superior a los 45 años de prisión y pidió que los condenados no recibieran beneficios. El abogado también señaló que continúa la búsqueda de Paola Fernández, quien es señalada dentro del proceso como presunta instigadora de la agresión.

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