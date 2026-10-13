Por: Noticiero 90 minutos

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Este 31 de octubre, el Zoológico de Cali se convierte en el epicentro de la celebración de Halloween para las familias de la ciudad. La jornada, que destaca por la posibilidad de entrada gratuita para los niños menores de 12 años, invita a los más pequeños a vivir una experiencia diferente, siempre y cuando asistan disfrazados. Según información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta estrategia busca no solo acercar a los visitantes al mundo animal, sino también promover el respeto y la protección de las especies al cuidado del parque.

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La promoción es clara respecto a los requisitos: permite la entrada gratuita para un máximo de dos niños por cada adulto que pague su entrada. Dentro de la agenda del día, se ha previsto un concurso de disfraces familiar en el que la creatividad será el principal criterio a destacar, con premios para tres familias ganadoras. Para participar, las familias deben llegar disfrazadas y tomarse una fotografía en el zoológico. Es indispensable etiquetar al parque en redes sociales, ya que el equipo de comunicaciones estará recorriendo el lugar para identificar a los concursantes y elegir a las familias que recibirán los premios.

El Zoológico de Cali enfatiza la importancia del bienestar animal en cada una de sus actividades. Por esta razón, entre las recomendaciones para quienes planean asistir, se destaca evitar disfraces demasiado grandes o voluminosos, pues esto podría alterar la tranquilidad de los animales residentes. Además, se recuerda que no está permitido el ingreso de mascotas, buscando así preservar la armonía y el balance en el ambiente del parque.

Para facilitar el desplazamiento de los asistentes, se sugiere utilizar las rutas del sistema de transporte masivo MÍO. De esta manera, las familias podrán llegar de forma segura y cómoda a las instalaciones del zoológico.

La invitación general es a preparar disfraces, compartir la festividad en familia y disfrutar del Halloween, siempre con el cuidado y respeto hacia la fauna. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, la propuesta del Zoológico de Cali busca motivar la participación de la comunidad en actividades que integran diversión y conciencia ambiental en una de las fechas más esperadas para los niños.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la entrada gratuita al Zoológico de Cali en Halloween?

La entrada gratuita está destinada a niños menores de 12 años que lleguen disfrazados; la promoción aplica para un máximo de dos niños por cada adulto que pague su ingreso, según lo publicado por Noticiero 90 Minutos. Es una iniciativa orientada a combinar el entretenimiento con el aprendizaje sobre la fauna y el respeto al entorno animal.

¿Cuáles son las recomendaciones para asistir al Zoológico de Cali en Halloween?

El parque recomienda no utilizar disfraces muy grandes o voluminosos para evitar afectar a los animales y reitera que no se permite el ingreso de mascotas. Además, sugiere utilizar el sistema de transporte MÍO para que el desplazamiento de las familias sea más sencillo y ordenado.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.