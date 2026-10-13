Por: Noticiero 90 minutos

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El Parque La Retreta, en Cali, albergó las actividades principales del Sucursal Fest 2026 los días 10 y 11 de octubre, evento que convocó a cerca de 10 mil personas para disfrutar de música, arte urbano, freestyle y diversas propuestas creativas, de acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos. Allí, la presencia de 250 artistas en escena y la participación de 50 emprendimientos culturales marcaron el ambiente de este encuentro, que destaca por su variedad y dinamismo cultural en la capital vallecaucana.

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No obstante, las actividades del festival no concluyeron tras ese fin de semana, pues la sexta edición del Sucursal Fest continuará su recorrido por distintos espacios de la ciudad para reunir, en total, a 400 artistas. El objetivo central es ofrecer al público caleño acceso a manifestaciones artísticas emergentes y alternativas. Así, el evento se proyecta como un espacio itinerante para visibilizar distintas formas de expresión, desde el arte urbano hasta experiencias que fusionan tecnología y creatividad.

La siguiente etapa de la programación tendrá lugar el miércoles 14 de octubre en la Universidad Antonio José Camacho, donde se desarrollará un cineforo enfocado en la diversidad y la representación de identidades. En este espacio, se presentarán las películas ‘Dónde están las estrellas’ y ‘Magia de chicas negras’, además de abrir diálogos sobre formas de retratar la ciudad a través del arte, según la información del portal citado.

El viernes 16 de octubre, el festival trasladará su agenda al Parque Artesanal Loma de la Cruz. Allí habrá espectáculos de ballroom, circo y danza, con el propósito de acercar al público a expresiones alternativas y urbanas. De acuerdo con Yamileth Cortés, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción Cultural, el Sucursal Fest ofrecerá actividades tanto el viernes como el sábado en diferentes puntos de la ciudad para que los asistentes continúen explorando la cultura urbana, el freestyle y otras manifestaciones.

Finalmente, el sábado 17 de octubre, el Bulevar de Oriente será el escenario de competencias de breaking y Open Style, junto a una experiencia que integrará danza urbana, arte y tecnología, uniendo diversas generaciones y talentos locales bajo la premisa de abrir espacios inclusivos a nuevas formas de crear y compartir cultura en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece Sucursal Fest 2026 durante esta semana en Cali?

Sucursal Fest 2026 extiende su programación durante la semana con cineforos en la Universidad Antonio José Camacho, espectáculos de ballroom, circo y danza en el Parque Artesanal Loma de la Cruz, y competencias de breaking y Open Style en el Bulevar de Oriente. Las actividades están enfocadas en arte urbano, danza y tecnología, buscando atraer distintos públicos en espacios representativos de la ciudad.

¿Cómo participa la comunidad artística y creativa en Sucursal Fest 2026?

Durante Sucursal Fest 2026, participan cerca de 400 artistas en varias locaciones de Cali, incluyendo tanto artistas en escena como quienes colaboran desde sectores creativos y emprendimientos culturales. El festival ofrece escenarios para secciones de freestyle, arte urbano, cine y propuestas interdisciplinarias, permitiendo la integración de artistas emergentes y públicos diversos a través de actividades abiertas y de diálogo en la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.