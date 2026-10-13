Por: Noticiero 90 minutos

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En Cali, la aplicación del “pico y placa” sigue siendo una medida esencial para organizar la circulación de vehículos particulares durante los días hábiles. Este miércoles 14 de octubre, los conductores de carros particulares deben prestar especial atención a la restricción, que se determina por el último número de la placa. Según la información suministrada por Noticiero 90 Minutos, durante esta jornada la medida aplicará exclusivamente para vehículos cuyas matrículas terminan en 3 y 4. De esta forma, quienes posean automóviles con estos dígitos en la matrícula deberán programar sus desplazamientos para evitar circular durante los horarios restringidos.

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La medida del pico y placa se enmarca en una programación vigente para el segundo semestre de 2026. De acuerdo con los datos oficiales citados por la Secretaría de Movilidad de Cali, la restricción tiene un horario continuo desde las 6:00 a. m. y hasta las 7:00 p. m. Por lo tanto, los propietarios de vehículos sujetos a la restricción deberán adaptar sus actividades cotidianas, como movilizarse al trabajo, trasladar a los hijos al colegio o realizar diligencias en diferentes puntos de la ciudad, evitando las sanciones que puede acarrear el incumplimiento de la normativa.

La Secretaría de Movilidad de Cali destaca que, desde el 1 de julio de 2026, rige una nueva rotación del pico y placa. Durante los primeros días de implementación (del 1 al 3 de julio), la etapa fue meramente pedagógica, y a partir del 6 de julio se comenzaron a imponer comparendos a quienes no acataran la restricción. Es importante señalar que existen diversas excepciones: las motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados oficialmente, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores utilizados para servicios especiales quedan excluidos de la medida. Además, los vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o destinados a emergencias, así como los diseñados para personas con movilidad reducida que cumplen con las disposiciones, también están exentos de la restricción.

El cumplimiento de la medida de pico y placa en Cali es fundamental. Incumplirla puede conducir a una sanción económica correspondiente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), además de la posible inmovilización del vehículo, según lo establece la autoridad de tránsito. Por este motivo, se recomienda a todos los conductores caleños y visitantes consultar atentamente los detalles y excepciones antes de movilizarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios y placas restringidas por el pico y placa en Cali este miércoles 14 de octubre?

El pico y placa en Cali para el miércoles 14 de octubre afecta a los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4, desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., en horario continuo. La información fue verificada con base en lo anunciado oficialmente por la Secretaría de Movilidad de Cali y publicada en Noticiero 90 Minutos.

¿Qué vehículos están exentos de la restricción de pico y placa en Cali según la normativa vigente?

Los vehículos exentos de la medida de pico y placa en Cali incluyen motocicletas, vehículos eléctricos e híbridos registrados como tales, vehículos de carga con capacidad igual o superior a cinco toneladas y algunos automotores destinados a servicios especiales, además de vehículos oficiales, diplomáticos, consulares o aquellos usados para emergencias o transporte de personas con movilidad reducida, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas en la normativa local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.