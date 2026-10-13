Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La protesta pacífica que se llevó a cabo en la comuna 9 de Cali ha reflejado el malestar de los habitantes del sector por la creciente presencia de personas en situación de calle en las inmediaciones de la Institución Educativa Antonio José Camacho. De acuerdo con la información presentada por Noticiero 90 Minutos, esta manifestación ciudadana se concentró sobre la calle 13 con carrera 15. Los manifestantes expresaron su preocupación ante lo que consideran un aumento de inseguridad y un ambiente incómodo en los alrededores de la institución, justo después del regreso de los estudiantes tras la semana de receso escolar.

Sigue a PULZO en Discover

El rector del colegio, Luis Guillermo Ramírez López, hizo pública esta problemática al afirmar que la presencia de habitantes en situación de calle aún persiste en la zona, representando un reto significativo para la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa. "Encontramos que todavía siguen alrededor del Antonio José Camacho los habitantes de calle y eso es un problema de inseguridad, de un ambiente incómodo con respecto a ellos", comentó Ramírez López. Su declaración resalta el impacto que tiene esta situación en los estudiantes y en el desarrollo de los procesos educativos.

Ramírez López también abordó la relación de esta problemática con las intervenciones recientes de la Alcaldía de Cali en el centro de la ciudad, específicamente en el marco de los proyectos de desarrollo de Ciudad Paraíso. Aunque expresó que no se oponen al progreso ni a las obras de renovación urbana, insistió en la necesidad de que se garanticen condiciones adecuadas de seguridad para la comunidad educativa. Según palabras del rector: "No obstaculizamos el progreso. Que haya progreso, sí, pero no de esta manera, porque lo que necesitamos es que nuestra comunidad educativa esté protegida, que tenga seguridad, que esté digna para que los estudiantes desde nuestra institución tengan una buena educación".

La manifestación ha tenido consecuencias en la movilidad del sector. La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó el cierre vial en la zona afectada, lo que requirió la presencia de agentes de tránsito para regular la circulación y desviar vehículos. Igualmente, el servicio de transporte masivo MÍO ha registrado desvíos debido a la situación. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a transitar con precaución y utilizar rutas alternas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestaron los habitantes cerca de la Institución Educativa Antonio José Camacho en Cali?

La protesta pacífica realizada por la comunidad de la comuna 9 en Cali se debió a la presencia de personas en situación de calle en los alrededores de la Institución Educativa Antonio José Camacho. Según el rector Luis Guillermo Ramírez López, la comunidad considera que esto afecta la seguridad y el ambiente educativo, preocupaciones manifestadas tras el regreso de los estudiantes después del receso escolar, de acuerdo con Noticiero 90 Minutos.

¿Qué impacto tuvo la protesta en la movilidad y el transporte en Cali?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, la manifestación produjo el cierre de vías en la zona donde se realizó la protesta. Esto generó desvíos del transporte masivo MÍO y obligó a las autoridades a regular el tránsito, recomendando a los conductores tomar rutas alternas y programar sus desplazamientos con anticipación para evitar mayores contratiempos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.