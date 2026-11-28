Por: El Espectador

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El matrimonio infantil y las uniones tempranas siguen afectando gravemente la vida de millones de niñas tanto en Colombia como en el mundo. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada tres segundos una menor es forzada a casarse o a iniciar una unión a una edad en la que sus derechos y oportunidades se ven truncados. Esta problemática fue resaltada con la conmemoración, por primera vez, del Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, evento en el que Unicef lanzó un llamado urgente para que los gobiernos avancen de manera decidida hacia el cumplimiento del compromiso global de terminar con esta práctica antes de 2030.

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Las cifras dejan en evidencia la magnitud y persistencia del problema. Según Unicef, una de cada cinco niñas en el mundo está actualmente casada o vive en unión antes de los 18 años. A pesar de la promesa internacional de erradicar esta práctica, cerca de 12 millones de niñas siguen ingresando anualmente en matrimonios y uniones tempranas. “Al ritmo actual, el mundo no alcanzará la meta de eliminar el matrimonio infantil para 2030”, enfatizaron las agencias de Naciones Unidas, señalando que los avances han sido insuficientes y lentos.

El fenómeno también tiene un profundo arraigo en la sociedad colombiana, como demuestran cifras del Ministerio de Salud: el 13,3 % de mujeres entre 15 y 19 años en Colombia ha vivido o vive en una unión temprana. Además, estas adolescentes tienen un riesgo significativamente mayor de iniciar este tipo de relaciones en comparación con los hombres de la misma edad, siendo de 3,11 veces entre 15 y 19 años, y de 2,62 entre 10 y 14 años.

Territorios como Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira, Caquetá y Atlántico presentan los indicadores más altos para infancias entre 10 y 14 años. Estas desigualdades territoriales se agravan con la pobreza, la dispersión geográfica, la pertenencia étnica, la presencia de conflicto armado y el acceso desigual a servicios. Unicef subraya además la existencia de brechas asociadas a comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, palenqueras y Rrom, donde la incidencia de las uniones tempranas es todavía mayor.

Si bien la Ley 2447 de 2025 representa un avance normativo, Unicef advirtió que su impacto aún no se refleja significativamente en la vida diaria de las niñas y adolescentes. Por ello, la organización urge a Colombia a acelerar la puesta en marcha de programas efectivos en los territorios, garantizando la protección, el acceso a la educación y la promoción de entornos que propicien la autonomía y el desarrollo de las niñas. El compromiso, según Unicef, debe traducirse en políticas públicas, servicios adecuadamente financiados y en la transformación de prácticas sociales aún profundamente arraigadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las regiones de Colombia con mayor incidencia de matrimonio infantil y uniones tempranas?

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Unicef, Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira, Caquetá y Atlántico son los departamentos donde las cifras de matrimonio infantil y uniones tempranas en niñas y niños de 10 a 14 años resultan particularmente altas. Estas regiones se caracterizan por condiciones como alta pobreza, dispersión geográfica y presencia de comunidades étnicas, factores que agravan la vulnerabilidad de las menores ante esta problemática.

¿Qué significa matrimonio infantil y por qué es una preocupación según Unicef?

El matrimonio infantil se refiere a la práctica en la que niñas, generalmente menores de 18 años, son obligadas o presionadas a casarse o a iniciar una unión temprana. Para Unicef, esta situación representa una violación de derechos fundamentales, limita la educación y desarrollo de las niñas, y aumenta su exposición a violencia y pobreza, lo que genera consecuencias a largo plazo tanto para ellas como para sus comunidades.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.