Por: El Espectador

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En la década de los noventa, emigrar a Europa representaba para los colombianos una vía hacia la seguridad y las oportunidades, aunque también acarreaba desafíos marcados por el peso de los prejuicios. Laura Beltrán Escobar, una colombiana radicada en Ginebra, evoca que portar el apellido Escobar en una Suiza influenciada por los estigmas del narcotráfico no era tarea sencilla. Esta percepción desfavorable correspondía a la imagen internacional de Colombia en esa época, fenómeno evidenciado en las vivencias de parte de la diáspora que buscaba un nuevo comienzo, según testimonios citados en el relato original. Datos de la Oficina Federal de Estadística de Suiza (OFS) reflejan que hoy en día viven cerca de 6.300 colombianos en Suiza y que la relación migratoria es recíproca, con más de dos mil ciudadanos suizos residentes en Colombia al cierre de 2025.

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La relación bilateral entre Colombia y Suiza tiene sus raíces en 1908, cuando se selló un tratado de amistad, establecimiento y comercio. Más de cien años después, la relación evoluciona hacia nuevas formas de cooperación e intercambio. Como informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el acercamiento más reciente quedó marcado por la visita del canciller Omar Bula a Berna el 19 de octubre de 2026, donde se firmó un memorando para incentivar el comercio, la innovación y la inversión, así como un convenio de seguridad social pendiente de aprobación parlamentaria. Uno de los hitos del encuentro fue el compromiso suizo con la reconstrucción tras el terremoto de agosto de 2026, que incluyó un aporte de un millón de francos suizos.

La paz y los derechos humanos han sido pilares de la cooperación suiza, avalada por el hecho de que Colombia ha figurado como país prioritario en la política helvética de promoción de la paz desde 2002. El profesor Giovanni Molano-Cruz resalta que la continuidad y la combinación de diplomacia y cooperación distinguen el compromiso suizo. A pesar del respaldo, la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 aún enfrenta enormes desafíos, como admite el embajador Pedro Zwahlen, quien compara la situación con el propio pasado de Suiza tras la guerra civil de 1847.

En el plano económico, Suiza mantiene una fuerte presencia en Colombia: fue el cuarto mayor inversionista extranjero en 2025, con el 9,15 % de la inversión extranjera directa, de acuerdo con el Banco de la República. Además, las empresas suizas generan 14.000 empleos en el país. El comercio bilateral también muestra dinamismo: entre 2010 y 2025, el intercambio se multiplicó, con la exportación de productos como oro y cacao, aunque persisten retos sobre la trazabilidad y la diversificación de las exportaciones colombianas, tal como muestra el estudio conjunto de Analdex y SIPPO en 2025. Así, las dos naciones se preparan para una nueva etapa donde el comercio y la inversión serán los motores de una relación en plena transformación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado la relación bilateral entre Colombia y Suiza a lo largo del tiempo?

La relación bilateral comenzó con la firma de un tratado de amistad, establecimiento y comercio en 1908. Desde entonces, se ha transformado para abarcar una cooperación que va más allá de lo diplomático y abarca la paz, los derechos humanos, el comercio y la inversión. En los últimos años, Suiza ha sobresalido por su apoyo a la construcción de paz en Colombia y, actualmente, ambas naciones procuran fortalecer los vínculos comerciales e impulsar inversiones mutuas.

¿Qué es la trazabilidad del oro y por qué es relevante para las relaciones comerciales entre Colombia y Suiza?

La trazabilidad del oro hace referencia a la capacidad de identificar el origen y recorrido de este metal durante toda la cadena de producción y comercialización. Para Suiza, este aspecto es clave porque su demanda de oro “responsable” es mayor que la producción trazable y verificable en Colombia. Iniciativas como Swiss Better Gold buscan promover la compra de oro extraído de manera legal y transparente, lo que favorece relaciones comerciales éticas y contribuye a la lucha contra la minería ilegal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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