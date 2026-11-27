Por: El Espectador

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El décimo aniversario del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc coincide con el inicio efectivo del Hospital para la Paz, un ambicioso proyecto que busca atender a víctimas de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Alejandro Aravena, arquitecto chileno reconocido con el Premio Pritzker en 2016 por su enfoque en la construcción social, fue el elegido para liderar el diseño y la ejecución del centro médico. Sin embargo, a pesar de que la necesidad de un hospital dedicado a este tema surgió hace diez años, solo recientemente se decidió quién encabezaría la iniciativa, retrasando el proceso y haciendo más significativa la elección de Aravena.

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En entrevista con El Espectador, Aravena detalló que la vinculación de su firma al proyecto se dio gracias a Doris Salcedo, artista de renombre que trabajaba junto a la red de víctimas en Colombia. Ella fue quien sugirió el nombre del despacho chileno, destacando su experiencia en diseño participativo, una característica notable de su trabajo. Según relató Aravena, la sorpresa fue mayúscula, pues admiraban la labor de Salcedo sin conocerla personalmente. La recomendación se sustentó en la capacidad del equipo para involucrar a las comunidades directamente afectadas en los procesos creativos y de construcción.

La metodología de Aravena, nacida en proyectos de vivienda social, parte de una premisa fundamental: gran parte de los espacios habitados y utilizados por las personas no son estrictamente obra de arquitectos o ingenieros, sino que resultan de una construcción colectiva y participativa. En el caso del Hospital para la Paz, son las propias víctimas quienes se erigen como líderes reales del proceso, aportando su perspectiva y experiencia para que el resultado no solo responda a una necesidad física, sino también a una dimensión restaurativa y simbólica.

De acuerdo con lo explicado por Aravena a El Espectador, este enfoque permite que el hospital trascienda la simple función asistencial y se convierta en un símbolo de reconstrucción y esperanza, orientado a devolver dignidad a quienes han sufrido las consecuencias más duras del conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el diseño participativo en el Hospital para la Paz en Colombia?

El diseño participativo en el Hospital para la Paz es esencial porque coloca a las víctimas como protagonistas y líderes del proceso, lo cual genera un espacio construido a partir de sus experiencias y necesidades. Según detalló Alejandro Aravena a El Espectador, esta metodología garantiza que el resultado arquitectónico no solo sea funcional, sino también restaurativo, permitiendo la apropiación del espacio y reconociendo la dimensión simbólica de la reparación.

¿Quién recomendó a Alejandro Aravena para diseñar el Hospital para la Paz y por qué?

De acuerdo con lo mencionado por Aravena en entrevista con El Espectador, fue Doris Salcedo, artista que colaboraba con la red de víctimas, quien recomendó a la oficina del arquitecto chileno para liderar el diseño del hospital. La elección se basó en la reconocida experiencia de Aravena en proyectos de diseño participativo, cuyo enfoque involucra a las comunidades en cada etapa del proceso, elemento clave para el éxito de una obra de carácter restaurativo como esta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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