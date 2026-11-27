Por: El Espectador

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El reciente debate público entre el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y el expresidente Juan Manuel Santos tuvo como escenario la red social X, donde Mora reaccionó a críticas directas hacia el presidente Abelardo de la Espriella. Santos cuestionó la actitud del actual mandatario frente a las bajas en combate, afirmando que su presencia en lugares donde han ocurrido enfrentamientos con resultados mortales podría enviar el mensaje erróneo a los soldados, incentivando conductas relacionadas con los llamados falsos positivos. Según lo reportado, Santos expresó: "Eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que ahora este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres y ese fue el origen de los falsos positivos".

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El exmandatario, reconocido por haber encabezado la firma del Acuerdo de Paz, expresó su preocupación en una entrevista reciente al manifestar que la actitud actual del presidente De la Espriella puede interpretarse como una indiferencia ante el significado de la pérdida humana, especialmente diez años después de ese histórico acuerdo. Estas declaraciones provocaron una contundente respuesta por parte del ministro Mora, quien recalcó en su mensaje que la interpretación de Santos es "inaceptable y profundamente irresponsable", y aclaró que el acompañamiento del presidente en los resultados de operaciones militares no equivale a apología de la muerte ni a premiar condecoraciones por bajas en combate.

De acuerdo con Mora, las operaciones de la fuerza pública colombiana están guiadas por la Constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos, por lo que el respaldo del presidente a las tropas debe ser visto como un gesto de reconocimiento a los sacrificios de los militares, no como un aval para prácticas indebidas. Mora enfatizó que no se debe trivializar una de las páginas más dolorosas de la historia de Colombia, como los falsos positivos, para atacar la legitimidad del jefe de Estado o de la institución militar. Además, insistió en que el acompañamiento presidencial busca acercar al mandatario con la realidad de los uniformados y fortalecer el respaldo institucional a su misión constitucional.

El jefe de la cartera de Defensa concluyó su mensaje solicitando que se diferencie entre el respaldo legítimo a las fuerzas militares y la "apología de la muerte", y recalcó la importancia de reconocer la labor de quienes protegen la vida de los colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el expresidente Santos relaciona la presencia del presidente en operaciones militares con los falsos positivos?

De acuerdo con las declaraciones citadas en el artículo, el expresidente Juan Manuel Santos sostiene que la forma en la que el presidente De la Espriella se involucra públicamente en operaciones militares, especialmente tras enfrentamientos con víctimas mortales, podría enviar un mensaje negativo a las tropas. Según Santos, este tipo de acciones recuerda prácticas del pasado que derivaron en los falsos positivos, donde algunos militares sentían presión o incentivos para reportar bajas ilícitas con el fin de obtener reconocimientos.

¿Cómo responde el ministro de Defensa a las críticas sobre la presencia del presidente en operaciones militares?

El ministro de Defensa, Jorge Mora, respondió asegurando que la presencia del presidente De la Espriella junto a los soldados no representa un estímulo para la violencia ni la muerte. Señaló que las acciones de las Fuerzas Armadas están ceñidas a la ley, la Constitución y los derechos humanos, y que el acompañamiento presidencial debe interpretarse como apoyo a los sacrificios y misión de los militares, no como una promoción de prácticas cuestionables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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