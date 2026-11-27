María Fernanda Cabal reaccionó a las versiones que la señalan de haberse reunido con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para hablar en contra de Abelardo de la Espriella antes de las elecciones. La senadora negó esos encuentros y lanzó un fuerte mensaje contra Miller Soto, vocero de la presidencia, quien respaldó los señalamientos en su contra.

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A través de una publicación, Cabal cuestionó las afirmaciones y retó al funcionario a consultar directamente con la representación diplomática estadounidense para verificar cuándo fue su último encuentro oficial con alguno de sus integrantes.

“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del Gobierno. Lo reto a usted a confirmar con la embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio”, manifestó la congresista.

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#Política | María Fernanda Cabal negó haber tenido reuniones con la Embajada de Estados Unidos para hablar en contra de Abelardo de la Espriella antes de las elecciones. “Me deja serias dudas a qué juegan”, le dijo a Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien respaldó la versión en su contra. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2026

La senadora también aclaró que los encuentros a los que asistió posteriormente fueron reuniones multitudinarias y no citas privadas para hablar sobre el presidente. Según explicó, una tuvo lugar en la casa del embajador estadounidense y la otra contó con la presencia de las periodistas Darcy Quinn y Vanessa de la Torre.

Sobre esta última reunión, Cabal precisó que ocurrió cuando Abelardo de la Espriella ya había sido elegido. Con ese argumento, cuestionó cuál sería la amenaza que representa para el Gobierno y si sus posiciones políticas incomodan a sus integrantes.

“¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano?”, preguntó la congresista en su pronunciamiento.

Cabal también defendió su relación con ese sector político de Estados Unidos y aseguró que ha mantenido su respaldo independientemente de quién esté en el Gobierno colombiano.

“Yo he sido aliada incondicional antes y después de este Gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan”, concluyó, en un mensaje dirigido a Soto.

La controversia pone sobre la mesa las tensiones políticas alrededor de las versiones sobre supuestos acercamientos de la senadora con funcionarios estadounidenses para cuestionar a De la Espriella. Por ahora, Cabal rechaza esas afirmaciones y pide que se comprueben sus encuentros con la Embajada antes de dar por cierta esa versión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.