En medio de los movimientos en la administración de Abelardo de la Espriella, una de las figuras que se había presentado como aliada quedó en el ojo del huracán por unas afirmaciones.

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Una nueva controversia política sacude el entorno del Gobierno tras las declaraciones del vocero oficial Miller Soto, quien validó públicamente una versión periodística sobre la exsenadora María Fernanda Cabal.

De acuerdo con los señalamientos difundidos originalmente por el periodista Néstor Morales en su programa de Blu Radio, Cabal habría acudido a la Embajada de Estados Unidos antes de los comicios presidenciales.

Según el relato radial, el propósito de ese encuentro diplomático consistió en “hablar mal” del hoy presidente Abelardo de la Espriella ante representantes del Gobierno norteamericano.

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Esta revelación surgió durante un análisis sobre los acercamientos políticos entre José Félix Lafaurie, esposo de la exsenadora, e Iván Cepeda dentro del escenario nacional actual.

“La doctora María Fernanda Cabal fue a la Embajada de Estados Unidos a hablar mal del presidente Abelardo De La Espriella. ¿Sabe quién le contó lo que dijo María Fernanda Cabal a Abelardo? Un señor que se llama Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos, y le dijo al presidente”, relató Morales en la emisora.

Posteriormente, el vocero del Gobierno, Miller Soto, reaccionó a través de su perfil oficial en la red social X para avalar lo expuesto en el espacio radial.

“Esto es cierto”, escribió Soto en una breve publicación digital que intensificó las tensiones internas dentro de los sectores afines al Ejecutivo colombiano.

Con este pronunciamiento en plataformas digitales, el funcionario confirmó que María Fernanda Cabal asistió a la sede diplomática estadounidense para “hablar mal de De La Espriella” previo a la jornada electoral.

De este modo, la controversia amplifica el debate sobre las lealtades políticas y el papel de figuras cercanas al mandatario en las relaciones diplomáticas.

¿Quién es Miller Soto?

Miller Jesús Soto Solano, que se desempeña como vocero oficial del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, es un abogado, académico y dirigente político colombiano.

Nacido el 7 de junio de 1975 en Barranquilla, desarrolló gran parte de su carrera pública y profesional entre la región Caribe y escenarios administrativos del nivel nacional.

A los quince años sobrevivió a un secuestro en el departamento de La Guajira; durante el operativo de rescate recibió disparos que afectaron su columna vertebral y movilidad.

Desde aquel episodio utiliza silla de ruedas, situación que no frenó su formación académica ni su temprana vinculación con la actividad política y legislativa en el Caribe colombiano.

En 1995 ingresó al Concejo Distrital de Barranquilla con apenas diecinueve años, convirtiéndose entonces en el cabildante más joven de esa corporación, donde ocupó la presidencia en 2002.

Posteriormente culminó sus estudios de Derecho en la Universidad Libre de Barranquilla y viajó a Italia para cursar estudios de posgrado en administración pública y finanzas estatales.

En la Universidad de Verona obtuvo dos maestrías en gestión pública y un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa, ejerciendo además la docencia universitaria.

De regreso en Colombia, trabajó como asesor jurídico en el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Alcaldía de Barranquilla.

Además, intentó alcanzar una curul en el Senado de la República durante las elecciones legislativas de 2022 y representó al Ejecutivo ante el Consejo Directivo de Corpoguajira.

Durante la campaña presidencial respaldó activamente la estrategia comunicativa de Abelardo de la Espriella, labor que impulsó su nombramiento en 2026 como portavoz oficial de la Presidencia de Colombia.

Su trayectoria pública también ha enfrentado investigaciones periodísticas y cuestionamientos judiciales relacionados con antiguos señalamientos de exintegrantes de grupos paramilitares y negocios realizados décadas atrás en la costa Caribe.

Igualmente, desde la Casa de Nariño lidera vocerías semanales para explicar iniciativas gubernamentales y responder controversias políticas.

De este modo, Miller Soto comunica las decisiones del Gobierno nacional y defiende la gestión presidencial ante la opinión pública.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.