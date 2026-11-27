Por: El Espectador

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Un informe reciente de la Imprenta Nacional, enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha puesto en evidencia profundas inconsistencias y falta de garantías acerca de la seguridad en el nuevo modelo de pasaportes colombianos. El documento, firmado por el gerente de la entidad, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, enmienda el informe presentado en octubre, que en esa ocasión fue entregado junto a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda de Portugal (INCM). Según la Imprenta, identificaron “inconsistencias y una ausencia generalizada de soportes documentales” en el proceso de producción acordado bajo la administración de Gustavo Petro.

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Uno de los puntos más críticos señala que la mayor parte de la fabricación y numeración de las libretas quedó en manos de terceros, sin que existieran autorizaciones escritas ni responsabilidades claramente establecidas. Esto supone un riesgo para el control sobre el proceso y la trazabilidad del producto final. Además, las instalaciones de la Imprenta en Bogotá solo cuentan con un acta provisional que evidencia fallas en sensores, accesos y muelles de carga, aspectos clave para la seguridad física de los documentos.

El informe insiste en que, de acuerdo con la revisión de la Imprenta, “no encontró evidencia documental suficiente que permita acreditar objetiva y verificablemente que las especificaciones técnicas del nuevo documento de viaje igualen o superen los niveles de seguridad incorporados en el modelo anterior”. Detrás de esa preocupación está una decisión de agosto de 2025, momento en el que la administración anterior optó por cambiar la página de datos totalmente de policarbonato —como se había planeado originalmente— a una página híbrida de papel y policarbonato laminado. La Casa da Moeda, argumentando que su propuesta era igual de segura y adecuada para los recursos disponibles, se comprometió a entregar un informe técnico que nunca apareció, según la Imprenta.

Aunque la administración anterior reportó haber culminado la Fase 1 del proyecto, el gerente Chaverra advirtió la falta de un acta de cierre definitiva y no existe evidencia suficiente del control de calidad ni de la transferencia de tecnología requerida. Las siguientes fases del proyecto —montaje, numeración y elaboración de páginas— tienen un cronograma que se extiende hasta marzo de 2036, lo que sobrepasa la vigencia original del acuerdo, fijada hasta 2034. Por ello, la Imprenta pide aclaraciones y justificaciones adicionales sobre la extensión de los plazos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los problemas de seguridad y control en el nuevo pasaporte colombiano según la Imprenta Nacional?

Según el informe de la Imprenta Nacional, existen graves problemas de seguridad y control respecto al nuevo pasaporte colombiano, como la falta de soportes documentales que demuestren equivalencia en la seguridad con el modelo anterior, delegación de procesos críticos a terceros sin autorizaciones formales y fallas en infraestructura de seguridad en las instalaciones de Bogotá. Todo esto impide certificar que el nuevo documento cumpla los estándares requeridos.

¿Qué implicaciones tiene el cambio de material en la página de datos del pasaporte colombiano?

El cambio aprobado en 2025 por la administración anterior sustituyó la página de datos íntegramente de policarbonato por una híbrida de papel y policarbonato laminado, bajo el argumento de que era igual de segura y ajustada al presupuesto. Sin embargo, no se presentó el informe técnico prometido por la Casa da Moeda, lo que deja dudas sobre si este nuevo material realmente cumple con los requisitos de seguridad, según advierte la Imprenta Nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.