Por: Portal Bogotá

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El evento “Encuentro de Experiencias de Formación FUGA 2026: Historias de Ciudad” marcó el cierre de un año cargado de aprendizajes y expresión artística para las personas pensionadas participantes del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP), según información otorgada por el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Esta celebración se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2026 en la sede El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y reunió los frutos de diversos procesos formativos desarrollados durante el año. El propósito principal, de acuerdo con FONCEP, fue crear oportunidades para que los pensionados fortalecieran sus habilidades artísticas, construyeran lazos sociales y encontraran escenarios para expresar su talento durante una etapa vital que no siempre es visibilizada en la vida cultural capitalina.

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La jornada incluyó la presentación de tres muestras artísticas, resultado de los laboratorios de cocreación en los que los participantes trabajaron con dedicación y constancia. Una de las exposiciones más notables fue la titulada “Entre amistades: paisajes, recuerdos y retratos de ciudad”. Allí, personas mayores compartieron pinturas sobre lienzo y esculturas ideadas en el Laboratorio de Cocreación de Artes Plásticas. Estas obras, según la fuente, recogieron historias de vida y emociones, transmitiendo una visión de la ciudad tejida por sus recuerdos y sensibilidad personal.

La expresión musical también tuvo espacio destacado. Quienes participaron en el Laboratorio de Cocreación de Música expusieron un repertorio preparado durante varios meses. Su actuación, acompañada por instrumentos de cuerda y percusión, logró la ovación del público, evidenciando que la música sigue siendo un canal de integración y alegría para personas pensionadas.

Además, el grupo teatral “Los Experimentados” presentó la obra “¿Toc toc, quién es?”, que capturó la atención de la audiencia a través del humor y relatos de situaciones cotidianas. Esta puesta en escena, según describe FONCEP, reafirmó que la creatividad y el deseo de compartir el arte permanecen vigentes y trascienden la edad.

Este encuentro no solo representó un cierre cultural para el año, sino también el reconocimiento al compromiso y la pasión de los pensionados y pensionadas. De acuerdo con FONCEP, el evento sirvió como testimonio de cómo la Política de Atención al Pensionado continúa consolidando espacios de bienestar donde el aprendizaje y la convivencia enriquecen la calidad de vida de la población mayor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el propósito del Encuentro de Experiencias de Formación FUGA 2026 para pensionados en Bogotá?

El propósito del Encuentro de Experiencias de Formación FUGA 2026 fue reconocer el esfuerzo y la creatividad de las personas pensionadas, brindándoles espacios donde pudieran desarrollar tanto habilidades artísticas como vinculación social. Según FONCEP, la iniciativa buscó fortalecer la integración, promover el envejecimiento activo y ofrecer escenarios en los que los pensionados expresaran sus talentos, en el marco de la Política de Atención al Pensionado.

¿Qué significa FONCEP y cuál es su papel en las actividades culturales para personas mayores?

FONCEP es el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones. Su papel, de acuerdo con la información de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', consiste en coordinar acciones que promuevan el bienestar y las oportunidades de participación cultural para las personas pensionadas, facilitando actividades de formación, creatividad y convivencia que enriquecen su calidad de vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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