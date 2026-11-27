Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se vive una agenda cultural vibrante y diversificada entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2026, liderada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), que invita a todas las familias a sumergirse en eventos que abarcan música, arte, ciencia, literatura y tradiciones comunitarias. Según la SDCRD, destacan experiencias que serán tanto gratuitas como pagas, dándole la oportunidad a los asistentes de disfrutar sin barreras de ingreso.

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Uno de los eventos sobresalientes es el Festival Salsa al Parque 2026, que celebra su edición número 27 en el Parque Simón Bolívar. El festival se distingue este año por propiciar el diálogo intergeneracional y reunir a artistas de larga trayectoria, así como a nuevas figuras de la escena musical salsera. Con la participación de 15 agrupaciones, representando a Bogotá, otras regiones nacionales e invitados internacionales, se convierte en el epicentro cultural del fin de semana. Canal Capital, el canal oficial de Bogotá, ofrece una transmisión especial para quienes no puedan asistir presencialmente, ampliando el acceso a este evento icónico, como informó la SDCRD en su programación oficial.

Paralelamente, la ciudad ofrece alternativas como conciertos de violín con los ganadores del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, que se presentarán en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio Fabio Lozano. Así mismo, el Cerro de Monserrate se viste de luz y color con un alumbrado navideño inspirado en la Cordillera de los Andes, que estará disponible hasta enero, incluyendo espectáculos temáticos y comparsas durante fechas seleccionadas.

Para quienes buscan encuentros comunitarios, los Mercados Campesinos en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero le dan protagonismo a quienes cultivan alimentos, llevando productos frescos directamente al consumidor. Además, iniciativas como las 18 Cuadras Navideñas refuerzan la construcción colectiva y el cuidado ambiental en diversos barrios, según ha destacado la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El compromiso con la creatividad y la educación está presente en el concurso infantil y juvenil “Navidad en palabras e imágenes” de BibloRed, abierto a niños y adolescentes de tres localidades que reciben reconocimiento por su talento en escritura e ilustración. Espacios como el taller “Lecturas que acompañan el duelo” en la librería Manada plantean alternativas literarias para afrontar la pérdida y encontrar refugio en la palabra.

Finalmente, Maloka Bogotá propone vacaciones llenas de ciencia y tecnología, con exposiciones, laboratorios y cine domo, promoviendo el aprendizaje en familia. Así, la oferta cultural de Bogotá en este periodo es un testimonio de la apuesta institucional por el arte, la participación comunitaria y el acceso educativo a experiencias de calidad para todas las edades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos imperdibles en la programación cultural de Bogotá en diciembre de 2026?

Entre los eventos más destacados del periodo están el Festival Salsa al Parque 2026, el alumbrado navideño en el Cerro de Monserrate, conciertos de violín con artistas premiados internacionalmente, mercados campesinos, la premiación del Festival Rock al Parque 30 Años, actividades de lectura y talleres en BibloRed y experiencias en ciencia e innovación en Maloka Bogotá. Todos estos, según información de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, integran tanto planes gratuitos como con boleto.

¿Cómo funciona la iniciativa de las 18 Cuadras Navideñas en los barrios de Bogotá?

De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, las 18 Cuadras Navideñas son una propuesta que promueve la participación comunitaria, el sentido de pertenencia y la conciencia ambiental. Las actividades recorren diferentes sectores de la ciudad entre el 2 y el 15 de diciembre, convocando a los habitantes a recuperar espacios, celebrar en comunidad y cuidar el entorno a través de creatividad y celebraciones navideñas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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