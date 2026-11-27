Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para conmemorar un evento especial: la premiación de la Maratón Creativa del Festival Rock al Parque 30 Años. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial del Distrito, la actividad tendrá lugar el lunes 30 de noviembre a las 4:30 p. m. en la Sala 3 de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera 3 #19-10, con entrada gratuita, aunque el cupo es limitado. Este evento ha sido organizado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el apoyo de entidades reconocidas como Idartes y BibloRed, con el objetivo de fortalecer la expresión artística y el periodismo cultural en la capital.

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La Maratón Creativa fue concebida como una Invitación Cultural para celebrar los 30 años de uno de los festivales más emblemáticos de la ciudad, Rock al Parque, incentivando la participación en tres categorías muy específicas: crónica, fotografía y video. Según los datos expuestos en el artículo oficial, a la convocatoria se postularon 355 iniciativas de diferentes autores, de las cuales 30 propuestas fueron seleccionadas para registrar, desde distintas perspectivas, el significado y la evolución de tres décadas de rock y convivencia en Bogotá.

Durante el evento, se hará un reconocimiento especial a los tres primeros lugares en cada una de las categorías mencionadas, reafirmando así el compromiso de las instituciones involucradas con el desarrollo y la visibilidad del talento local. Los ganadores recibirán el reconocimiento correspondiente, mientras que el resto de los participantes será homenajeado con un diploma que certifica su aporte a esta celebración cultural.

Un aspecto relevante de esta Maratón Creativa es que los trabajos ganadores serán publicados en la exposición digital "Memoria ciudadana de Rock al Parque" de la Biblioteca Digital de Bogotá. Dicha curaduría reúne testimonios obtenidos en espacios como las mesas de radio realizadas en 2019 en bibliotecas públicas de la Red, donde músicos, gestores culturales, técnicos y público han compartido cómo este festival ha marcado una historia colectiva para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la premiación de la Maratón Creativa del Festival Rock al Parque?

Para asistir a la ceremonia de premiación que celebra los 30 años del Festival Rock al Parque, usted debe tener en cuenta que la entrada es gratuita, pero el acceso está sujeto a cupo limitado. La cita es el lunes 30 de noviembre a las 4:30 p. m. en la Sala 3 de la Cinemateca de Bogotá. Es recomendable inscribirse previamente, como sugiere la fuente oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué significa una ‘Invitación Cultural’ según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte?

De acuerdo con el artículo, una ‘Invitación Cultural’ es un proceso liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con el apoyo de entidades como Idartes y BibloRed, que tiene como propósito fomentar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas y de creación. En este caso, la Invitación Cultural buscó destacar distintas formas de registrar y celebrar la historia de Rock al Parque, promoviendo la creatividad y la innovación en los trabajos presentados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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