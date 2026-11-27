Por: Portal Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá (EMB), en conjunto con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo Alemán KFW, han dado un paso estratégico en el desarrollo de la movilidad urbana en el norte de la capital al firmar una carta de intención que tiene como objetivo impulsar los estudios de factibilidad de la futura Línea 4 del Metro de Bogotá. De acuerdo con lo comunicado oficialmente, el acuerdo se formalizó durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, un escenario clave para la discusión de grandes proyectos de obra pública en el país.

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Este memorando de entendimiento representa un compromiso concreto y prevé un aporte no reembolsable de hasta 800.000 euros por parte de la cooperación alemana, destinados a cubrir parte de la primera fase de estudios que permitan avanzar en la estructuración técnica y financiera del proyecto. Según datos aportados por la Empresa Metro de Bogotá, para la fase inicial de estudios se calcula una inversión que podría alcanzar los $8.453 millones de pesos. En esta etapa, los recursos se distribuirán de la siguiente manera: hasta 800.000 euros serán proporcionados por la cooperación alemana, hasta $2.011 millones de pesos saldrán del Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia (PAPIC) de la FDN, y hasta $4.745 millones de pesos serían gestionados directamente por la EMB.

La primera fase de los estudios, que está prevista para desarrollarse entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027, incluye el prediseño y el desarrollo de estudios preliminares del corredor metroferroviario de la proyectada Línea 4. Esta fase tiene por objeto establecer las bases técnicas necesarias que permitan avanzar posteriormente hacia estudios de ingeniería de mayor detalle. Respecto al futuro del proyecto, las entidades esperan que una vez cumplidas estas etapas preliminares se inicie un proceso de cofinanciación con la Nación, lo cual marcaría un avance crucial en su materialización.

El trazado de la Línea 4 del Metro de Bogotá se proyecta a lo largo de la Autopista Norte, cubriendo el trayecto comprendido entre las calles 100 y 245. Esta iniciativa busca atender la creciente demanda de movilidad y representa un importante reto logístico y financiero para las entidades involucradas. La información sobre este avance ha sido compartida a través de las redes sociales oficiales de la Empresa Metro de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de los estudios de factibilidad para la Línea 4 del Metro de Bogotá?

Los estudios de factibilidad constituyen la base sobre la cual se evalúan tanto la viabilidad técnica como financiera de un proyecto de esta envergadura. En el caso de la Línea 4 del Metro de Bogotá, estos estudios permitirán definir el diseño preliminar del corredor, sus posibles impactos y los recursos necesarios para avanzar en su ejecución, aspectos fundamentales antes de tomar decisiones de inversión a largo plazo.

¿Qué entidades participan en la financiación de la primera fase de los estudios de la Línea 4 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial proporcionada, en la financiación de la primera fase de estudios participan la cooperación alemana a través de un aporte no reembolsable de hasta 800.000 euros, el Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia (PAPIC) de la Financiera de Desarrollo Nacional con hasta $2.011 millones de pesos, y la Empresa Metro de Bogotá, que gestionaría hasta $4.745 millones de pesos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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