Por: Portal Bogotá

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Rock al Parque se ha consolidado como uno de los símbolos más representativos de la identidad de Bogotá, al reunir cada año a miles de aficionados a la música en el parque Metropolitano Simón Bolívar. En 2026, el festival celebró su trigésimo aniversario con tres jornadas de conciertos gratuitos que integraron tanto artistas colombianos como internacionales y una asistencia masiva. De acuerdo con información de bogota.gov.co, el evento ha servido desde 1995 como un espacio donde los fanáticos pueden escuchar géneros tan variados como el rock clásico, el metal, el punk, el hardcore o el ska, y descubrir nuevas propuestas musicales.

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Durante estos treinta años, importantes artistas nacionales han pasado por sus escenarios, entre los que se cuentan Juanes, Aterciopelados, 1280 Almas, La Pestilencia, Kraken, Estados Alterados, Superlitio, Doctor Krápula, Bomba Estéreo y ChocQuibTown. A la par, el cartel internacional ha incluido nombres de peso como Fito Páez, Café Tacvba, Anthrax, Draco Rosa, Charly García, Julieta Venegas, Los Auténticos Decadentes, Molotov y Mägo de Oz, según los datos recopilados en el portal oficial de la ciudad.

Una de las imágenes más emblemáticas de Rock al Parque ha sido siempre la del "mosh pit", ese espacio frente al escenario donde los asistentes bailan mientras saltan y se empujan al ritmo de la música. Según relata el portal bogota.gov.co, en la primera edición en 1995, el comportamiento de los asistentes llamó la atención del general de policía encargado de la seguridad. Al preguntar por el motivo del movimiento, Julio Correal, uno de los fundadores, explicó que se trataba de ‘poguear’ o hacer mosh, una forma característica de disfrutar los conciertos de rock.

Ese primer año asistieron más de 80.000 personas, cifra que aumentó hasta alcanzar un récord de 390.000 en 2023 y mantuvo más de 300.000 asistentes en la edición siguiente. El festival también se ha transformado en un punto de encuentro para diferentes generaciones y expresiones culturales, permitiendo a los habitantes de Bogotá apropiarse del parque, disfrutar de las artes y compartir en un ambiente abierto y diverso. La edición de 2026, que se realizó del 10 al 12 de octubre, renovó el carácter gratuito del evento e incluyó una variedad de estilos musicales para todos los gustos.

Treinta años después de su primera edición, Rock al Parque continúa siendo una de las citas culturales más importantes no solo en Bogotá, sino también en el panorama latinoamericano, según destaca la fuente oficial bogota.gov.co.

¿Cuál es la historia y evolución de Rock al Parque en Bogotá?

Rock al Parque inició en 1995 como una plataforma para la música alternativa y experimental en la capital, con asistencia de más de 80.000 personas ese año, de acuerdo con bogota.gov.co. Con el tiempo, se transformó en un festival internacional donde confluyen grandes bandas nacionales y extranjeras, atrayendo multitudes que superaron los 390.000 asistentes en 2023, y consolidándose como un espacio gratuito que celebra la diversidad musical y cultural de la ciudad.

¿Por qué el mosh pit es un símbolo de Rock al Parque y Bogotá?

El mosh pit, denominado localmente 'poguear', es desde 1995 una marca distintiva de Rock al Parque. Según bogota.gov.co, se identificó desde la primera edición como una forma de baile enérgico que sorprendió incluso a las autoridades, pero fue entendido como una característica propia de la cultura rockera. Se convirtió en una expresión colectiva de la pasión por la música y la apropiación del espacio público por los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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